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Kaf Kaf, son 16'yı garantileyebilir

Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynayacağı UCAM Murcia maçını kazanırsa son 16 turuna kalmayı garantileyecek

22 Ocak 2018 Pazartesi 12:26
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Kaf Kaf, son 16'yı garantileyebilir

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Pınar Karşıyaka, 12. hafta maçında yarın İspanyol ekibi UCAM Murcia'yı konuk edecek.

Grupta ilk 11 haftada aldığı 7 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 18 puan ve averajla 3. sırada yer alan yeşil-kırmızılı ekip, yarın UCAM Murcia'yı konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Deplasmandaki müsabakayı 96-91 kazanan Pınar Karşıyaka, yarınki karşılaşmadan galip ayrılması halinde son 16 turuna kalmayı garantileyecek.

Avrupa'da 185. randevu

Avrupa kupalarında 185. maçını oynayacak Pınar Karşıyaka, daha önceki müsabakalarda 93 galibiyet, 90 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu müsabakalarda 14 bin 484 sayı atan Pınar Karşıyaka, potasında 14 bin 330 sayı gördü.

AA

Son Güncelleme: 22.01.2018 13:54
Anahtar Kelimeler:
UCAM MurciaPınar KarşıyakaFIBA Şampiyonlar LigiBasketbol
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