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Kalmaya karar verdi

Darüşşafaka Doğuş Sportif Direktörü Mithat Demirel, David Blatt’in bir sezon daha kendileriyle birlikte çalışacağını söyledi

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Kalmaya karar verdi

İsrail basınına açıklamalar yapan Demirel, takımının Maccabi Tel Aviv için hiçbir şekilde sözleşme fesih bedeli istemediğini ve kararı Blatt’ın verdiğini söyledi. 

Görüşmelerin kendilerinden bağımsız gerçekleştiğini belirten Demirel, sözleşme feshi ile ilgili bir konuşma yapılmadığını ancak Blatt’ın Maccabi ile görüşmek için kendilerinden izin istediğini belirtti.  Sportif direktör, Euroleague’de çalışmak isteyen Blatt’ın görüşmesini anlayışla karşıladıklarını ancak tecrübeli çalıştırıcının kendi isteğiyle kalmaya karar verdiğini ifade etti.(NTVSPOR)
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BasketbolDarüşşafaka DoğuşMithat DemirelDavid Blatt
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