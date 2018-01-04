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Kanarya, Baskonia konuk edecek

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'de yarın İspanya temsilcisi Baskonia'yı konuk edecek

04 Ocak 2018 Perşembe 11:29
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Kanarya, Baskonia konuk edecek

Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında yarın İspanya temsilcisi Baskonia'yı ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyinde 1 numaralı organizasyonunda bu sezon oynadığı 15 karşılaşmada 9 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli ekip, averajla 5. sırada yer alıyor. Ligin geri kalan bölümünde 7 galibiyet ve 8 mağlubiyetlik performans sergileyen İspanya temsilcisi ise averajla 9. basamakta bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip, Baskonia ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 83-69 kazanmıştı. Fenerbahçe Doğuş ile Baskonia bugüne kadar THY Avrupa Ligi'nde 16 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip bu karşılaşmaların 5'ini kazanırken 11 kez sahadan mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertli takımda Nikola Kalinic, ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmanın kadrosunda yer almayacak.

AA

Son Güncelleme: 04.01.2018 14:29
Anahtar Kelimeler:
THY Avrupa LigiSporFenerbahçe DoğuşBaskoniaBasketbol
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