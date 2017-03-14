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Kanarya dörtlü final aşkına

Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final üçüncü ve son maçında yarın İspanyol ekibi Perfumerias Avenida'yı konuk edecek

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Kanarya dörtlü final aşkına

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final üçüncü ve son maçında yarın İspanyol ekibi Perfumerias Avenida'yı ağırlayacak.

Çeyrek final ilk maçında Perfumerias Avenida'yı İstanbul'da 78-68 yenen, ikinci maçında ise rakibine deplasmanda 76-66 kaybeden sarı-lacivertliler, seride durumun 1-1 eşitlenmesini önleyemedi. Organizasyonda adını Dörtlü Final'e yazdıracak ekip, yarın oynanacak karşılaşmanın ardından belli olacak. Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
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FenerbahçeFIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek Final SerisiPerfumerias Avenida
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