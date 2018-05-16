Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
102132
ALTIN
183.240
DOLAR
4.4183
STERLİN
5.9534
EURO
5.2047
banner138

Kanarya kupaya uçtu

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu için Sırbistan'a gitti

16 Mayıs 2018 Çarşamba 11:10
Kanarya kupaya uçtu

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu için Sırbistan'a gitti.

Sarı-lacivertli kafile, Atatürk Havalimanı'ndan organizasyonunun düzenleneceği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a hareket etti.

Belgrad'da 18-20 Mayıs'ta yapılacak Dörtlü Final organizasyonunda Fenerbahçe Doğuş'un yanı sıra Rusya'dan CSKA Moskova, İspanya'dan Real Madrid ve Litvanya'dan Zalgiris mücadele edecek.

Fenerbahçe Doğuş, organizasyondaki ilk maçını 18 Mayıs Cuma günü Zalgiris ile yapacak.

AA

Son Güncelleme: 16.05.2018 13:11
Anahtar Kelimeler:
THY Avrupa LigiFenerbahçe DoğuşDörtlü FinalBasketbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe'nin güvencesi tecrübesi
Fenerbahçe'nin güvencesi tecrübesi
Cavaliers'a LeBron James yetmedi
Cavaliers'a LeBron James yetmedi
Rakipleri eski öğrencileri
Rakipleri eski öğrencileri
Favorileri Fenerbahçe
Favorileri Fenerbahçe
Batı'da ilk maç Warriors'un
Batı'da ilk maç Warriors'un
Şampiyonluğun diğer adı Obradovic
Şampiyonluğun diğer adı Obradovic
Celtics'ten Cavaliers'e ilk darbe
Celtics'ten Cavaliers'e ilk darbe
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde yarı final heyecanı
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde yarı final heyecanı
Kadın basketbol final ilk maçı bugün
Kadın basketbol final ilk maçı bugün

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim