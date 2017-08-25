Karadağ ile karşılaşacağız

2017 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında yarın İstanbul'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Ülker Sports Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ay-yıldızlılar, iki gün önce Karadağ ile oynadığı özel maçı 78-60'lık skorla kazanmıştı. Türkiye, İstanbul'da oynadığı son hazırlık maçında ise dün Ukrayna'yı 79-55 mağlup etti.