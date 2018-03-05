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Karşıyaka, çeyrek finali istiyor

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden 3 Türk temsilcisinden Karşıyaka, son 16 turunda Yunanistan temsilcisi PAOK'la karşılaşacak

05 Mart 2018 Pazartesi 09:47
Karşıyaka, çeyrek finali istiyor

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi PAOK'la karşılaşacak Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Aleksandar Trifunovic, tur şanslarının eşit olduğunu söyledi.

Trifunovic, yaptığı açıklamada, sezon başından bu yana istemedikleri sakatlıkların yanı sıra kendileri dışında gelişen olaylar nedeniyle sadece 2 müsabakada tam kadro ile mücadele edebildiklerini belirtti. Zor şartlar nedeniyle hazırlık aşamalarında da çeşitli sorunlar yaşadıklarını kaydeden Trifunovic, "Sezona göre hem rotasyon anlamında hem de takım oturmuşluğu anlamında daha iyi durumdayız. Egemen Güven ve Bryon Allen'ın dönüşünden sonra haftada 3 maç oynayan bir takım olarak daha iyi duruma geleceğiz." dedi.

Trifunovic, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımların hepsinin bir hedefi olduğunu, eleme grubunda başladıkları organizasyonda bir çok soruna rağmen grup aşamasına kaldıklarını kaydetti.

"Şanslar eşit"

Çok kolay olmayan A Grubu'nu 2. sırada tamamladıklarını hatırlatan Trifunovic, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gruptan çıktığımız için çok mutlu olduk. Biz nasıl buraya kadar nasıl geldiysek ve sonuna kadar gitmek istiyorsak, buraya çıkan diğer takımlar da sonuna kadar gitmek isteyecektir. Bence buraya çıkmış takımların şansları eşit, yani yüzde 50-50. Rakibe saygımla söylüyorum ama umarım bu turdan çıkan biz oluruz. PAOK, çok ciddi bir geçmişi olan ama son zamanlardaki finansal problemlerden dolayı taraftarlarının beklediği başarıyı bulamayan bir ekip."

"80 dakikaya göre hareket etmeliyiz"

Trifunovic PAOK'un kadrosunda yaptığı değişikliklerden sonra daha tecrübeli bir takım haline geldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Bütün Yunan ekipleri oyunu nasıl kontrol edip, skor bulacaklarını ve müsabakayı nasıl kontrol edeceklerini iyi bilen takımlar. Çok önemli taraftar destekleri var arkalarında. Unutmamamız gereken en önemli şey, eşleşmenin 40 dakikalık değil 80 dakikalık bir maç olduğu. O yüzden 80 dakikaya göre hareket etmeliyiz. Çok büyük değil ama ikinci maçı evimizde oynayacak olmamız bizim için bir avantaj."

Avrupa'da 188. karşılaşma

PAOK-Pınar Karşıyaka arasındaki son 16 turunun ilk maçı yarın Yunanistan'ın Selanik kentindeki PAOK Arena'da TSİ 20.30'da başlayacak. Müsabakanın rövanşı 14 Mart Çarşamba günü İzmir'de oynanacak. Avrupa kupalarında 188. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, daha önceki müsabakalarda 96 galibiyet, 90 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu karşılaşmalarda 14 bin 728 sayı atan Pınar Karşıyaka, potasında 14 bin 553 sayı gördü. 2014-2015'te PAOK'la ULEB Avrupa Kupası F Grubu'nda mücadele eden Pınar Karşıyaka, İzmir'de 87-81 yenildiği rakibini deplasmanda 79-74 mağlup etmişti.

AA

Son Güncelleme: 05.03.2018 14:46
Anahtar Kelimeler:
Son 16 TuruPınar KarşıyakaBasketbolAleksandar Trifunovic
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