Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116994
ALTIN
162.289
DOLAR
3.8135
STERLİN
5.2582
EURO
4.6966
banner138

Karşıyaka, Daçka'yı konuk edecek

Karşıyaka Başantrenör Trifunovic, "İlk yarıdan daha iyi durumdayız ve kendi evimizde önemli bir hedefi olan takıma karşı kazanmak için en uygun zaman" dedi

02 Mart 2018 Cuma 10:31
Karşıyaka, Daçka'yı konuk edecek

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yarın Darüşşafaka'yı konuk edecek Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Aleksandar Trifunovic, "İlk yarıdan daha iyi durumdayız ve kendi evimizde önemli bir hedefi olan takıma karşı kazanmak için en uygun zaman." dedi.

Trifunovic, yaptığı açıklamada, lige verilen araların ardından takımların nasıl reaksiyon vereceklerinin hep soru işareti olduğunu söyledi. Sakat oyuncuları Egemen Güven ve Bryon Allen'ın yokluklarına rağmen lige verilen arayı iyi geçirdiklerini kaydeden Trifunovic, şöyle konuştu: "Beşiktaş Sompo Japan'la oynadığımız hazırlık maçı da çok verimli geçti. Genel olarak iyi idman yapıp, iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Darüşşafaka, ligin en atletik takımı. Bu yüzden biz de buna göre bu maça hazırlandık. İlk yarıdaki maçta kötü durumda olmamıza rağmen rakibimize direnmeye çalışmıştık ama istediğimiz sonucu elde edememiştik. Şu anda ilk yarıdan daha iyi durumdayız ve kendi evimizde önemli bir hedefi olan takıma karşı kazanmak için en uygun zaman."

Pınar Karşıyaka ile Darüşşafaka arasındaki müsabaka, yarın saat 15.15'te Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
BasketbolDarüşşafakaPınar KarşıyakaTahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sixers'ın Cleveland hasreti bitti
Sixers'ın Cleveland hasreti bitti
Efes rövanşı vermeyecek
Efes rövanşı vermeyecek
Galibiyet LeBron ile geldi
Galibiyet LeBron ile geldi
Küfürbaz başkanın cezasına indirim
Küfürbaz başkanın cezasına indirim
"Şampiyonluk için direneceğiz"
"Şampiyonluk için direneceğiz"
Fenerbahçe avantaj için sahada
Fenerbahçe avantaj için sahada
Anthony Davis'ten 53 sayı
Anthony Davis'ten 53 sayı
Rockets seriyi 12. maça çıkardı
Rockets seriyi 12. maça çıkardı
Sarıca'dan Letonya uyarısı
Sarıca'dan Letonya uyarısı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim