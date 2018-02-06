Karşıyaka, ikincilik için sahada

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndan çıkmayı garantileyen Pınar Karşıyaka, son hafta mücadelesinde yarın Fransız temsilcisi Monaco'yu ağırlayacak.

Grupta son maçlar öncesinde 22 puanla ikinci sırada bulunan Pınar Karşıyaka, yarın ilk maçta 79-65 yenildiği namağlup Monaco'yu konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 22.30'da başlayacak. Gruptan daha önce çıkmayı garantileyen Pınar Karşıyaka, yarın rakibini yendiği takdirde grubu ikinci sırada tamamlayacak. Yeşil-kırmızılı ekip müsabakadan mağlubiyetle ayrılması halinde grubu kaçıncı sırada bitireceği EWE Baskets-UNET Holon arasında oynanacak karşılaşmaya göre belli olacak.

Avrupa'da 187. karşılaşma

Avrupa kupalarında 187. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, daha önceki müsabakalarda 95 galibiyet, 90 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu karşılaşmalarda 14 bin 644 sayı atan Pınar Karşıyaka, potasında 14 bin 476 sayı gördü.