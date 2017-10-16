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Karşıyaka Juventus'u konuk edecek

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Pınar Karşıyaka, grubundaki ikinci maçında yarın Litvanya'dan Juventus Utena'yı konuk edecek

16 Ekim 2017 Pazartesi 10:28
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Karşıyaka Juventus'u konuk edecek

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Pınar Karşıyaka, A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Litvanya'dan Juventus Utena'yı konuk edecek.

Grup maçlarına İtalya'da Dinamo Sassari galibiyetiyle başlayan Pınar Karşıyaka, A Grubu'ndaki ikinci müsabakasında yarın Litvanya'dan Juventus Utena'yı ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30 başlayacak. Grupta ayrıca yarın Hapoel Holon (İsrail)-Monaco (Fransa), 18 Ekim Çarşamba günü ise Enisey (Rusya)-Murcia (İspanya) ve Dinamo Sassari (İtalya)-EWE Baskets (Almanya) maçları oynanacak.

Avrupa'da 175. randevu

Avrupa kupalarında 175. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, daha önceki müsabakalarda 87 galibiyet, 86 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu maçlarda 13 bin 624 sayı atan Pınar Karşıyaka, potasında 13 bin 480 sayı gördü. Litvanya temsilcileriyle daha önce 6 kez karşılaşan yeşil-kırmızılı ekip, bu maçlarda 3 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Juventus Utena ise ilk kez bir Türk takımıyla mücadele edecek.

AA

Son Güncelleme: 16.10.2017 14:11
Anahtar Kelimeler:
Pınar KarşıyakaJuventus UtenaFIBA Şampiyonlar LigiBasketbolA Grubu
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