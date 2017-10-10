Karşıyaka performansını zorlayacak

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'ndaki ilk maçında yarın deplasmanda İtalya'nın Dinamo Sassari takımıyla karşılaşacak Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Aleksandar Trifunovic, "Yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

Trifunovic, yaptığı açıklamada, ligin ilk haftasında Anadolu Efes'i yendikten sonra FIBA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarına deplasmandaki Dinamo Sassari karşılaşmasıyla başlayacaklarını belirtti. Kendilerini zor bir rakibin beklediğini kaydeden Trifunovic, "Bugün 3 uçuşumuz var, günün yarısı havada geçecek. Dinamo Sassari karşısında yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışacağız. Sadece şunun için söz verebilirim, eforumuz, konsantrasyonumuz her zaman en üst düzeyde olacak. Akıllı olmamız, birbirimize sahip çıkmamız lazım." ifadelerini kullandı.