Karşıyaka tur peşinde

Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Nenad Markovic, yaptığı açıklamada, Beşiktaş Sompo Japan ile FIBA Şampiyonlar Ligi ve Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde son oynadıkları iki maçın da çok mücadeleci geçtiğini ve iki müsabakada da benzer şeyler yaşandığını belirtti.



Üçüncü maçın da çok farklı bir olmayacağını ifade eden Markovic, şöyle konuştu: "Rakibimizle oynadığımız karşılaşmalardaki hatalarımızı tekrar etmememiz gerekiyor. İki maçta da bize karşı hücum ribauntlarında üstünlük sağladılar. Hücum ribauntlarında sadece uzunların sorumluluğu yok, kısalar da çok fazla hücum ribaundu aldı. Rakibimiz böylelikle daha fazla kolay sayı bulma şansı buldu. Son iki maçta da Beşiktaş'la yarışabileceğimizi gösterdik. Takıma güveniyorum, orada da sert bir müsabaka oynayıp başarılı olacağımıza inanıyorum." Markovic, ilk maçtaki 5 sayılık farkın çok önemli olmadığını belirterek, "Bu tür eşleşmelerde ilk maçı 20 sayı ile yenmeniz bile yetmiyor, 2 sayılık fark bile size tur atlamanızı sağlayabiliyor. Önemli olan bizim aynı sertliği ve konsantrasyonunu sahada göstermemiz. Bu tarz maçlarda sadece sayı farkını düşünen takımlar başarısız oluyorlar. Müsabakaya 0-0 olarak başlayıp öyle oynamamız lazım." dedi.

Avrupa kupalarında 169. randevu

Avrupa kupalarında 169. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, daha önceki müsabakalarda 83 galibiyet, 84 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.