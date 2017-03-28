Karşıyaka tura yakın

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İtalyan ekibi Umana Reyer'i 74-71 mağlup eden Pınar Karşıyaka, rövanş karşılaşmasında yarın rakibiyle deplasmanda karşılaşacak.



Bu sene ilk kez düzenlenen organizasyonda adını Dörtlü Final'e yazdırmak isteyen yeşil-kırmızılı ekip, ilk maçta 74-71'lik skorla yendiği Umana Reyer ile yarın TSİ 21.30'da Venedik'teki Taliercio Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Maçı kazanması veya rakibine en fazla 2 sayı farkla mağlup olması halinde adını Dörtlü Final'e yazdıracak Pınar Karşıyaka, daha önce FIBA EuroChallenge Kupası 2012-2013 sezonunda Dörtlü Final heyecanı yaşamıştı. Pınar Karşıyaka Başantrenörü Nenad Markovic de aynı kupada Trabzonspor Medical Park'la Dörtlü Final'de mücadele etmişti. Türk temsilcisi Dörtlü Final'e yükseldiği takdirde ilk maçta İspanyol ekibi Iberostar Tenerife ile Fransız ASVEL eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İki takım arasında ilk müsabaka 62-62 eşitlikle tamamlandı.

Avrupa kupalarında 171. karşılaşma

Rakibiyle bu sezon dördüncü toplamda 6. kez karşılaşacak Pınar Karşıyaka, daha önceki 5 karşılaşmada 2 galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı. Avrupa kupalarında 171. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, daha önceki müsabakalarda 85 galibiyet, 84 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.