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Karşıyaka yeni sezonda iddialı

Karşıyaka Başantrenörü Özhan Çıvgın, "Teknik ekip ve oyuncu grubu olarak camiamızın bizden beklentisinin farkındayız" şeklinde konuştu

12 Eylül 2018 Çarşamba 13:57
Karşıyaka yeni sezonda iddialı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Özhan Çıvgın, teknik ekip ve oyuncu grubu olarak kendilerinden beklentilerin farkında olduklarını bildirdi.

Çıvgın, basketbol şubesinin internet sitesinde yer alan açıklamasında, son oynadıkları Karşıyaka Turnuvası'nın kendileri açısından çok verimli geçtiğini belirtti. Kadrolarının eksik olmasına rağmen ligin önemli ekipleri Türk Telekom ve Galatasaray karşısında iyi bir reaksiyon verdiklerini ifade eden Çıvgın, şunları kaydetti: "Takım olma yolunda iyi adım attık. Teknik ekip ve oyuncu grubu olarak camiamızın bizden beklentisinin farkındayız. Oyuncularım çok istekli ve özverili bir şekilde çalışıyor ve hepsinin tek amacı beklentileri karşılamak. Hedefleri olan ve genç bir oyuncu grubuna sahibiz. Karşıyaka'nın muhteşem taraftarının beklediği, istediği, mücadele seviyesi yüksek, geri adım atmayan bir takım olacağız."

Sezon hazırlıkları kapsamında yarın taraftara kapalı olacak maçta Arel Üniversitesi Büyükçekmece ile karşılaşacak Pınar Karşıyaka, 19-22 Eylül'de Bursa'daki Cevat Soydaş Turnuvası'nda ve 25-27 Eylül'de İzmir'deki Pınar Kupası'nda mücadele edecek.

AA

Son Güncelleme: 12.09.2018 14:46
Anahtar Kelimeler:
Tahincioğlu Basketbol Süper LigiPınar KarşıyakaÖzhan ÇıvgınBasketbol
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