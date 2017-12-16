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Kartal, Aslan'ı 2 sayı farkla geçti

Potadaki derbi maçta ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayan Beşiktaş, sahadan 2 sayı farkla 80-70 galip ayrıldı

16 Aralık 2017 Cumartesi 11:15
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Kartal, Aslan'ı 2 sayı farkla geçti

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Yener Yılmaz, Halil Baldemir, Mehmet Karabilecen

Beşiktaş Sompo Japan: Kenan Sipahi 5, Strawberry 15, Diebler 19, Clark 13, Sertaç Şanlı 11, Lima 8, Erkan Veyseloğlu 6, Weems, Boatright 3

Galatasaray Odeabank: Hardy 13, Renfroe, Hopson 16, Summers 11, Ege Arar 4, Emir Preldzic 2, Göksenin Köksal 9, Mehmet Yağmur, Hendrix 12, Taylor 11

1. Periyot: 23-24

Devre: 41-36

3. Periyot: 66-56

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında derbi maçta Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Galatasaray Odeabank'ı 80-78 yendi.

Bu sonuçla Beşiktaş Sompo Japan, 9. galibiyetini aldı. Galatasaray Odeabank ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Galatasaray Odeabank, Summers'ın etkili oyunuyla 3. dakikayı 9-6 üstün tamamladı. Strawberry ve Clark'ın kaydettiği sayılarla siyah-beyazlı ekip, 8. dakikada öne geçti: 20-18. Hardy ve Taylor'ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle konuk ekip, ilk çeyreği 24-23 önde bitirdi.

İki ekibinde sert savunma yaparak başladığı ikinci çeyrekte Taylor ve Summers'ın kazandırdığı sayılarla sarı-kırmızılı ekip, 14. dakikayı 29-27 önde tamamladı. Strawberry ve Erkan Veyseloğlu'nun sayılarıyla Beşiktaş Sompo Japan, 17. dakikada 2 sayı farkla (31-29) öne geçti. Göksenin Köksal ve Ege Arar ile sayılar bulan konuk ekibe, Clark ve Diebler ile karşılık veren Beşiktaş Sompo Japan, soyunma odasına 41-36 önde gitti.

İkinci yarıda Diebler ve Lima'nın kazandırdığı sayılarla siyah-beyazlılar, 25. dakikada 9 sayı (52-43) öne geçti. Clark ve Sertaç Şanlı ile pota altından üst üste sayılar bulan Beşiktaş Sompo Japan, 28. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 60-50. Periyodun kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken ev sahibi ekip, final periyotuna da 66-56 üstün girdi.

Son çeyrekte Sertaç Şanlı'yla boyalı alandan, Strawberry ile üç sayı çizgisinin gerisinden sayılar bulan ev sahibi ekip, 34. dakikayı 71-58 üstün geçti. Hopson ve Hardy'in sayılarıyla 6-0'lık seri yakalayan Galatasaray Odeabank, 36. dakikada farkı tek hanelere düşürdü: 71-64. Sarı-kırmızılı ekip, Hardy'in serbest atıştan bulduğu sayılarla normal sürenin bitimine 53 saniye kala farkı 2 sayıya indirdi: 78-76. Son 9 saniyeye 80-78 geride giren Galatasaray'da bitime 2 saniye kala Summers'ın 3 sayılık atışında top çemberden döndü. Pota altında ribaundu alan Hopson'ın atışı da başarılı olamayınca, Beşiktaş karşılaşmadan 80-78 galip ayrıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BasketbolBeşiktaş Sompo JapanGalatasaray OdeabankTahincioğlu Basketbol Süper Ligi
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