Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116710
ALTIN
162.975
DOLAR
3.7947
STERLİN
5.2691
EURO
4.7047
banner138

Kartal avantaj peşinde

Beşiktaş, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Almanya temsilcisi Medi Bayreuth ile yarın karşı karşıya gelecek

06 Mart 2018 Salı 10:45
Kartal avantaj peşinde

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Almanya temsilcisi Medi Bayreuth ile yarın karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekip, TSİ 22.00'de rakibine konuk olacak. Oberfrankenhalle Spor Salonu'nda yapılacak maçta Beşiktaş Sompo Japan, ikinci karşılaşma için avantajlı skor arayacak. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 13 Mart Salı günü İstanbul'da yapılacak.

Son 16 turunda rakibini eleyecek ekip, çeyrek finalde mücadele etme hakkı yakalayacak.

AA

Son Güncelleme: 06.03.2018 11:47
Anahtar Kelimeler:
SporSon 16 TuruMedi BayreuthFIBA Şampiyonlar LigiBeşiktaş Sompo JapanBasketbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aslan'da hedef yarı final
Aslan'da hedef yarı final
Cedi Osman'dan 12 sayı
Cedi Osman'dan 12 sayı
Son 16 turu heyecanı başlıyor
Son 16 turu heyecanı başlıyor
Daçka ilk maçına çıkıyor
Daçka ilk maçına çıkıyor
Bucks'ın 4 maçlık özlemi bitti
Bucks'ın 4 maçlık özlemi bitti
Karşıyaka, çeyrek finali istiyor
Karşıyaka, çeyrek finali istiyor
Kartal, Uşak'tan galibiyetle döndü
Kartal, Uşak'tan galibiyetle döndü
Potada ezeli rekabet
Potada ezeli rekabet
Olympiakos turu garantiledi
Olympiakos turu garantiledi

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim