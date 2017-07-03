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Kartal, Erkan ve Clark ile uzattı

Beşiktaş Sompo Japan, geçtiğimiz sezon kadrosunda bulunun deneyimli basketbolcu Erkan Veyseloğlu’nun sözleşmesini 2 yıl uzattı.

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Kartal, Erkan ve Clark ile uzattı

Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımı oyuncularından Erkan Veyseloğlu ve Earl Clark'ın sözleşmelerini uzattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Erkan Veyseloğlu ile 2, Earl Clark ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, "2016-2017 sezonunda göstermiş olduğu performans ile herkesin takdirini kazanan tecrübeli basketbolcumuz Erkan Veyseloğlu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaş Sompo Japan Takımımızın başarılı performansında büyük katkısı olan ABD'li basketbolcumuz Earl Clark'la da yapılan görüşmeler sonucunda 1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri yer aldı.

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Erkan VeyseloğluBeşiktaş Sompo JapanBasketbol
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