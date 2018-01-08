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Kartal, Stelmet ile karşılaşacak

Beşiktaş, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Polonya ekibi Stelmet'e konuk olacak

08 Ocak 2018 Pazartesi 10:40
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Kartal, Stelmet ile karşılaşacak

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 10. haftasında yarın Polonya'nın Stelmet takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Zielona Gora kentinde oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak. Siyah-beyazlı ekip, D Grubu'ndaki 9 karşılaşmada 7 galibiyet ve 2 yenilgiyle lider durumda bulunuyor. Stelmet ise 2 galibiyet ve 7 mağlubiyetle grubun son basamağında yer alıyor. Beşiktaş Sompo Japan gruptaki son maçında Oostende'yi 87-77 mağlup ederken Stelmet ise Telekom Baskets Bonn'a 72-58 yenildi.

Siyah-beyazlılar, Stelmet ile daha önce oynadığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
BasketbolBeşiktaş Sompo JapanFIBA Şampiyonlar LigiZielona Gora
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