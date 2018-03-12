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Kartal tur için oynayacak

Beşiktaş, yarın Almanya'nın Medi Bayreuth ekibiyle karşı karşıya gelecek

12 Mart 2018 Pazartesi 09:47
Kartal tur için oynayacak

Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında, yarın Almanya temsilcisi medi Bayreuth'u konuk edecek.

Siyah-beyazlı ekiple medi Bayreuth arasındaki karşılaşma, saat 20.00'de BJK Akatlar Spor ve Kültür Merkezi'nde oynanacak. Beşiktaş Sompo Japan, Almanya'daki karşılaşmada rakibine 5 sayı farkla 81-76 yenildi. Siyah-beyazlı takım, çeyrek finale yükselmek için rakibini 6 sayı farkla yenmek için sahaya çıkacak. Siyah-beyazlı ekipte, hasta olmalarına rağmen Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki Darüşşafaka maçında forma giyen Kenan Sipahi ile Jon Diebler'in tedavileri sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Sompo JapanFutbolMedi BayreuthSüper Lig
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