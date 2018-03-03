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Kartal, Uşak'tan galibiyetle döndü

Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Muratbey Uşak'ı 10 sayı farkla 75-65 mağlup etmeyi başardı

03 Mart 2018 Cumartesi 16:04
Kartal, Uşak'tan galibiyetle döndü

Salon: Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Semih Vural, Emin Moğulkoç

Muratbey Uşak: Watson 10, Calloway 4, Tayfun Erülkü 2, Carmichael 11, Miles 17, Solomon 13, Hamilton 4, Şafak Edge 4

Beşiktaş Sompo Japan: Adams 17, Diebler 7, Strawberry 11, Sertaç Şanlı 6, Clark 6, Erkan Veyseloğlu 5, Can Maxim Mutaf, Kenan Sipahi 3, Weems 3, Lalanne 17, Semih Erden

1. Periyot: 23-20

Devre: 38-44

3. Periyot: 45-60

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, Muratbey Uşak'ı 75-65 yendi.

Beşiktaş Sompo Japan ligdeki 14. galibiyetini alırken, Muratbey Uşak 15. kez mağlup oldu.

Müsabaka, Beşiktaş Sompo Japan'dan Adams'ın 3 sayılık basketi ile başladı. Konuk ekip ilk dakikalarda hücumda etkili olurken ilk 5 dakika, konuk ekibin 11-9 üstünlüğü ile geçmesine rağmen ev sahibi ekip, ilk periyot sonunda skoru lehine çevirmesini bildi: 23-20.

İyi oyununu maçın ikinci çeyreğine taşıyan Muratbey Uşak, Şafak Edge'nin basketiyle 15. dakikada farkı 8 sayıya (30-22) çıkardı. Savunmasını sertleştiren Beşiktaş Sompo Japan, potasında 2 sayı gördüğü 2 dakika içinde 11-2'lik seri yakaladı ve Lalanne'nin basketleriyle 17. dakikada 33-32 öne geçti. Siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı da 44-38 üstün tamamladı.

Beşiktaş Sompo Japan, karşılaşmanın ikinci yarısında rakibine üstünlüğünü tamamen kabul ettirdi. Siyah-beyazlı ekip, 28. dakika içinde Erkan Veyseloğlu ile 3 sayılık basket bularak 3. periyot sonunda 15 sayılık üstünlük (60-45) yakaladı.

Son periyotta kontrolü elinde tutan Beşiktaş Sompo Japan, karşılaşmayı 75-65 kazandı.

AA

Son Güncelleme: 03.03.2018 17:02
Anahtar Kelimeler:
Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri FakültesiMuratbey UşakBeşiktaş Sompo JapanBasketbol
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