Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kaybeden kepenk kapatıyor

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin üçüncü ve son maçında Anadolu Efes ile Galatasaray Odeabank, yarın karşı karşıya gelecek. Kazanan takım, yarı finalde Beşiktaş Sompo Japan'ın rakibi olacak

Bu haber kez okundu.

Kaybeden kepenk kapatıyor

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin üçüncü ve son maçında Anadolu Efes ile Galatasaray Odeabank, yarın karşı karşıya gelecek. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Toplam iki galibiyet alanın yarı finale yükseleceği seride 1-1'lik eşitlik bulunuyor. Eşleşmede ilk maçı Anadolu Efes 95-85, ikinci karşılaşmayı ise Galatasaray Odeabank 73-63 kazandı. Üçüncü ve son müsabakayı kazanan takım, yarı final serisinde Beşiktaş Sompo Japan'ın rakibi olacak. Bu sezon iki takım 4'ü lig, 2'si THY Avrupa Ligi olmak üzere 6 kez karşılaştı. Anadolu Efes bu maçların 5'ini kazanırken, Galatasaray Odeabank sadece 1 galibiyet elde edebildi.

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesGalatasaray Odeabank
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100