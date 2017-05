Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Melih Mahmutoğlu, 19-21 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali sonunda kupayı kazanmak istediklerini söyledi.



'Normal sezonun en iyi takımı Real Madrid'i yenmeliyiz'

Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek Dörtlü Final öncesi açıklamalarda bulunan Melih, üç sene üst üste bu başarıyı tekrarladıkları hatırlatarak, artık sıranın kupa kazanmaya geldiğini vurguladı. Dörtlü Final'in her takım için çok zor olacağını anlatan Melih, şöyle konuştu: "Önemli olan bu sene artık bizim kupayı kazanmamız. THY Avrupa Ligi formatının değişmesinden sonra sezon da kolay geçmedi. Büyük bir takım olduğumuzu yine gösterdik ve Dörtlü Final'e kaldık. Dörtlü Final düşüncesiyle yatıp kalkıyoruz. Kazanacağımızdan eminim. Şu an tek amacımız Avrupa Ligi kupasını almak. İnşallah 21 Mayıs'ta kupayı kaldıran taraf biz oluruz."

"Savaşacağız"

Sarı-lacivertli takımın kaptanı, kupayı kazanmak için büyük bir mücadele ortaya koyacaklarını dile getirdi. Fenerbahçe'nin her zaman hedefinin şampiyonluk olduğunu aktaran 27 yaşındaki basketbolcu, "Takım olarak da bunun bilincindeyiz. Büyük bir camiada, sarı-lacivertli forma altında oynamak gurur verici. Kağıt üzerinden favoriler olur ama o gün sahaya çıkıp savaşan ve akıllı oynayan taraf kazanacak. Biz de bunu yapacağız. Kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. İnşallah sonunda da kupaya ulaşan taraf biz oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa'da yenemeyeceğimiz takım yok"

Melih Mahmutoğlu, yarı finalde karşılaşacakları İspanyol temsilcisi Real Madrid'in gücünü bildiklerini ancak Avrupa'daki her takımı yenebilecek kapasiteye sahip olduklarını aktardı. Real Madrid'in sezonun en iyi basketbol oynayan ekibi olarak gösterildiğini belirten Melih, sözlerini şöyle tamamladı: "İstediğimiz zaman Real Madrid gibi bir takımı 60'lı sayılarda tutabiliyoruz. Bunu yapabilecek güçteyiz. Aynısını da Dörtlü Final'de yapacağız. O şekilde hazırlanıyoruz. Bu sene çok formda bir rakip. Biz en iyi şekilde hazırlanıp sahaya çıktığımız zaman Avrupa'da yenemeyeceğimiz takım yok. Real Madrid'e en iyi şekilde hazırlanacağız. İnşallah sonu da güzel biter. Fenerbahçe taraftarı olduğum için de her şeyi gönülden sahaya yansıtıyorum. Fenerbahçe kaptanı olmak benim için inanılmaz bir his. Bu forma altında o kupayı kaldırmak güzel bir his olacak. Kupaların en büyüğü THY Avrupa Ligi'dir. İnşallah, Allah onu da bana nasip eder."