Kazanan şampiyon olacak

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasındaki play-off final serisinin son maçı yarın yapılacak.



Final serisinin beşinci karşılaşması, saat 18.30'da Caferağa Spor Salonu'nda oynanacak. Son karşılaşmada ev sahibi avantajını kullanmaya çalışacak Yakın Doğu Üniversitesi, sahasındaki ilk iki maçı 78-70 ve 73-67 kazanarak 2-0 öne geçmişti. Kendi salonundaki iki karşılaşmada rakibine 71-70 ve 79-72 üstünlük sağlayan Fenerbahçe, durumu 2-2 beraberliğe getirmişti. Serinin son karşılaşmasını kazanacak takım, 2016-2017 sezonunda şampiyonluğa ulaşacak.