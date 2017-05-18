Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, kariyerinde 16 kez Dörtlü Final'de yer almasının ve 8 kez şampiyonluk yaşamasının bir avantaj olup olmadığıyla ilgili, "Ben öyle düşünmüyorum. Oyuncularım iki senedir ciddi deneyim kazandı. Takımımızı da koruduk. Dörtlü Final'de asıl bu faktör yardımcı olacak diye düşünüyorum." dedi. Dörtlü Final'in İstanbul'da yapılacak olmasına değinen tecrübeli teknik adam, "Sezonun başından beri bize bu durum soruluyor. 'Mutlaka Dörtlü Final'e kalmalısınız.' deniyordu. Artık buradayız. Bu hedefi gerçekleştirmekten mutluyuz. Geçen sene Berlin'deki organizasyonda da çok sayıda taraftarımız vardı. Yine burada da olacak. Bu, oyunun bir parçası. İyi maçlar çıkarmak için bizim hazır olmamız gerekiyor. Bu, taraftar desteğinin de ötesinde önemli bir şey." diye konuştu. Son 7 yılda 6 farklı takımın şampiyon olduğu THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'de sürpriz yaşanıp yaşanmayacağı sorusuna Obradovic, "Nasıl bir sürpriz olabilir ki? Burası Dörtlü Final. Hiçbir sonuç sürpriz değildir. Katılan ekiplerin hepsi güçlü ve bu alanda başarılara sahip. Kazanmak kolay olmayacak." yanıtını verdi. Fenerbahçe olarak üst üste üçüncü kez Dörtlü Final'de olduklarına vurgu yapan Sırp çalıştırıcı, "Çok büyük bir kulüp ve müthiş bir organizasyonuz. Başkanımızdan başlayarak herkes, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Böyle bir organizasyon içinde başarılı olmak daha kolay. Önemli olan şey, bu istikrarı sürdürmek. Sayın başkan, bana ve ekibime olan güvenini göstererek, 3 yıl daha sözleşmemizi uzattı. Hiç fena değil." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli oyuncu Bogdan Bogdanovic, Dörtlü Final'in olağanüstü bir etkinlik olduğunu anlatarak, "Söylenecek çok fazla şey yok. Geçmişte olan her şeyi unutmamız lazım. Önümüzde 2 maç var. İlk olarak da Real Madrid'e karşı yarı final. Önemli olan bu maç. Deneyimlerimden yola çıkarak söyleyebilirim ki Dörtlü Final'de çok farklı bir enerji oluyor. Bu durum baskı da oluşturabiliyor. Tüm sezon boyunca yaptıklarımıza odaklanmamız, son maçlardaki iyi performansımızı sürdürmemiz lazım." Bogdanovic, bir baskı hissedip hissetmediği konusunda, "Herkes aynı durumda. Her gün çok çalışıyorum ve tüm amacım elimden gelenin en iyisini yapabilmek." açıklamasında bulundu.

Laso: "Her Dörtlü Final ayrı bir hikaye"

Dörtlü Final ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso, tüm takımların üst düzey performans göstererek bu noktaya geldiğini söyledi. İki yıl önceki Dörtlü Final'de de aynı takımların olduğunu hatırlatan Laso, "Bence her Dörtlü Final ayrı bir hikaye. Aynı takımlar olabilir ama başka bir basketbol olacak." değerlendirmesinde bulundu. Fenerbahçe'ye karşı son 6 maçlarında 5 yenilgi aldıkları yönündeki bir soru üzerine Laso, şöyle konuştu: "Açıkçası bilmiyordum. Bu istatistiğin çok bir anlamı yok ve hiç endişe etmiyorum. Ben sadece yarınki maçı düşünüyorum. Daha önce 20 maç kaybetmiş olsam da önemli değil, önemli olan yarın kazanmam. Dörtlü Final'deyiz. Son yıllarda büyük başarılar elde ettik ve önemli bir deneyimimiz var. Serinkanlı şekilde devam edip, maça odaklanacağız. Yarınki maç çok önemli ve kendimizi her anlamda iyi hazırladık. Zorlu bir müsabaka olacak. Ekip olarak kazanmayı çok istiyoruz."

Real Madrid ekibinin yıldız oyuncusu Sergio Llull de öncelikle yarınki Fenerbahçe maçına odaklandıklarını dile getirdi.

Itoudis: "İlk maçımızı sabırsızlıkla bekliyoruz"

THY Avrupa Ligi'nde geride kalan sezonun şampiyonu Rus ekibi CSKA Moskova'nın başantrenörü Dimitris Itoudis, organizasyonun başlamasını heyecanla beklediklerini aktardı. Ligin yeni formatıyla çok heyecan verici hale geldiğini anlatan Itoudis, "Hepimiz için yeniydi. Çok fazla seyahat ettik. Deplasmanlı lig usulüne göre yapılan bu yeni format çok iyiydi. Geçtiğimiz yıllara oranla rakiplerimizi daha iyi tanıma imkanı bulduk. Geçen sene Fenerbahçe ile final oynadık ama finale kadar hiç karşılaşmamıştık. Dörtlü Final tabii ki başka bir hikaye. İlk maçımızı sabırsızlıkla bekliyoruz." şeklinde konuştu. CSKA Moskova'nın son 17 yılın 16'sında bulunduğunu hatırlatan Yunan çalıştırıcı, "Bu durum bize ayrı bir sorumluluk getiriyor. Tabii ki kolay değil. İşin heyecanı da burada." ifadelerini kullandı. Yıldız oyun kurucuları Milos Teodosic'in sağlık durumuyla ilgili olarak, "Antrenmanlara başladı. Yüzde yüz hazır olmasa da isteği ve kararlılığı en üst düzeyde. Yarın hep birlikte göreceğiz." diyen Itoudis, 2015 yılı yarı finalinde kaybettikleri Olympiakos'la yarın karşılaşacak olmaları hakkında, "Müthiş bir maçtı ve son anda hak ederek kazandılar. Şimdi 2017'deyiz. Yine harika bir takıma karşı oynayacağız." değerlendirmesinde bulundu. Itoudis, uzun süre yardımcılığını yaptığı Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'e karşı geçen yıl finalde kazanarak şampiyon olduğunun hatırlatılması üzerine, "Bunu yine tekrar edeceğim. Itoudis, Obradovic'e karşı değildi. CSKA Moskova, Fenerbahçe'ye karşıydı. İkisi de müthiş geçmişi olan iki takım. Fenerbahçe gibi müthiş bir organizasyonu yenmenin mutluluğu tabii ki çok güzel. Ancak geçen sene şampiyon olduk ve bitti. Ben oyuncularıma, sahada en iyilerini vermeleri için yardımcı olurum. İşimi de tutkuyla yapıyorum." cevabını verdi.

CSKA Moskova'nın yıldız oyuncusu Nando De Colo ise açıklamasında, "Uzun bir sezon oldu. Çok maç yaptık. Dörtlü Final için daha fazla hazırlık yapma şansımız oldu. Yeni format sayesinde ilk defa, Dörtlü Final'de oynayacağımız takımların hepsiyle normal sezonda maç yapmış olduk. Yeni format daha büyük heyecan getirdi. Bu sayede de daha iyi olmak adına ne gibi değişiklikler yapmamız gerektiğiyle ilgili daha fazla fikrimiz var." şeklinde görüş belirtti.

Sfairopoulos: "Yeni formatta ilk şampiyon olmak kolay değil"

Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, oldukça çekişmeli bir Dörtlü Final olacağına inandığını kaydetti. Yeni formatta heyecan verici bir normal sezonu ve play-off etabını geride bıraktıklarını anlatan Sfairopoulos, "Son 7 yılda 6 takımın şampiyon olması da tüm ekiplerin şampiyonluk şansı olduğunu gösteriyor. Yeni formatta ilk şampiyon olmak tabii ki kolay değil. Kimin şampiyon olacağını öngörebilmek mümkün değil. Dörtlü Final'i cazip kılan da bu." diye konuştu. Yunanistan'da yaşanan ciddi ekonomik krize rağmen takım yönetiminin ve taraftarlarının fedakarlıklar yaparak ekibi üst seviyede tuttuğunu aktaran Yunan başantrenör, "Takım içinde önemli bir istikrar mevcut. Son derece karakterli oyuncularımız var. En zorlu zamanların üstesinde gelmeyi, zorlu maçları nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar." ifadelerini kullandı. CSKA Moskova'yı yarı finalde yendikleri 2015 yılı Dörtlü Finali'yle ilgili soru üzerine Sfairopoulos, "Biz o maçı unuttuk gitti bile. Artık yeni koşullar var. Rakibimiz son şampiyon. Biz de 1 yıl aradan sonra tekrar Dörtlü Final'deyiz. Psikolojik olarak değerlendirdiğinizde, oyuncuların hazırlığı önemli. Tüm takımlar burada olmayı hak ediyor. Şu an tek önemli olan, hangi takımın daha hazır olduğu. Her açıdan kim daha hazır durumdaysa, o şampiyon olacak." açıklamasında bulundu.

Olympiakos'un tecrübeli yıldızı Vassilis Spanoulis, basın toplantısının en ilgi çeken isimlerinden biri olurken, kendisine çok sayıda soru yöneltildi. İstanbul'da 2012 yılında Avrupa şampiyonu olmaları hakkında Spanoulis, "Olağanüstü hatıralardı. Burada şampiyonluk kazandık ve takımın büyüyüp gelişmesine bunun çok yardımı oldu. O başarı geçmişte kaldı ve artık bugüne bakıyor olmamız lazım. Elde edilen başarılardan dolayı takımımla gurur duyuyorum. Hiç kolay değildi. Basketbolda herhangi bir başarıyı satın alamazsınız. Çok çalışmalı ve rakiplerinizin saygısını kazanmalısınız. Biz de tam olarak bunu yaptık." şeklinde konuştu. Takımının en önemli ismi olduğu şeklinde yöneltilen soruya Yunan oyuncu, "Basketbol bireysel bir oyun değil. Herkesin farklı rolü var. Bana bir sorumluluk veriliyor ama tüm takım olarak bunun üzerinde çalışıyoruz. Önemli olan takımıma yardımcı olmak. Bu, bireysel bir durum değil. Ya hep birlikte kazanırız, ya hep birlikte kaybederiz." yanıtını verdi. Konuşmaların ardından fotoğraf çekimleri yapılarak organizasyon tamamlandı.