Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
94782
ALTIN
186.968
DOLAR
4.6261
STERLİN
6.1311
EURO
5.4031

Kenny Gabriel Telekom'da

Telekom, ABD'li basketbolcu Kenny Gabriel ile anlaştı

26 Haziran 2018 Salı 11:21
Kenny Gabriel Telekom'da

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Türk Telekom, ABD'li oyuncu Kenny Gabriel ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ULEB tarafından Avrupa Kupası'na davet edilen Türk Telekom, NBA ve THY Avrupa Ligi tecrübesi bulunan Yunanistan'ın Panathinaikos takımında forma giyen Kenny Gabriel'i kadrosuna kattı.

Dört numara pozisyonunda görev yapan 28 yaşında ve 2,05 metre boyundaki Gabriel, Süper Lig'de de Pınar Karşıyaka formasıyla şampiyonluk deneyimi yaşamıştı. Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Şükrü Kutlu, yaptığı yazılı açıklamada, atletik bir oyuncuyu kadrolarına kattıklarını belirtti.

Gelecek sezon Avrupa Kupası'nda mücadele edecek olmalarının etkisiyle derin bir kadro kurmak istediklerini vurgulayan başkan Kutlu, "Bu sezon, Ankara seyircisi açısından keyifli olacak. Taraftarımız, özlediği Avrupa kupası maçlarını Ankara'da izleme fırsatı bulacak. Bu doğrultuda biz de seyir zevki yüksek bir oyun oynamak için elimizi taşın altına koyduk. Gabriel, tecrübesiyle, oyun zekasıyla, smaçları ve bloklarıyla Türk Telekom taraftarını coşturacak bir oyuncu. Kendisine Türk Telekom forması altında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 26.06.2018 12:57
Anahtar Kelimeler:
Türk TelekomTransferTahincioğlu Basketbol Süper LigiKenny GabrielBasketbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu sezonun en değerlisi Harden
Bu sezonun en değerlisi Harden
Tunçeri'den taraftara milli çağrı
Tunçeri'den taraftara milli çağrı
"Dünya Kupası için çok önemli"
"Dünya Kupası için çok önemli"
Efes, Douglas ile yolları ayırdı
Efes, Douglas ile yolları ayırdı
Potada rakibimiz Çin
Potada rakibimiz Çin
Yabancı sayısı düştü
Yabancı sayısı düştü
Telekom kadroyu güçlendiriyor
Telekom kadroyu güçlendiriyor
Ayton 1, Doncic 3. sıradan seçildi
Ayton 1, Doncic 3. sıradan seçildi
Kadro 14'e indirildi
Kadro 14'e indirildi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim