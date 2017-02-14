Kerem'in basketbol aşkı bitmiyor

Türkiye Basketbol 1. Lig'de mücadele eden Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un 40 yaşındaki kaptanı Kerem Gönlüm, 2 yıl daha basketbol oynamak istediğini söyledi.

Profesyonel basketbol kariyerine 1998 yılında TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü ile başlayan Kerem Gönlüm, 1999-2005 yıllarında Ülkerspor, ardından 9 yıl Anadolu Efes formasını terletti. Yüzden fazla karşılaşmada milli formayı giyen Kerem, 2014-2015 sezonunda Galatasaray, 2015-2016 sezonunda Pınar Karşıyaka'da oynadı. Kerem Gönlüm, bu sezon Türkiye Basketbol 1. Lig ekiplerinden Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un başarısı için mücadele ediyor. Bu sezon ligde çıktığı 19 maçta 387 dakika görev alarak, 183 sayı, 144 ribaunt, 32 asist ve 15 top çalma ile mücadele eden Kerem Gönlüm, Sakarya'yı seçerek, doğru tercih yaptığını belirtti.

"Sakarya'daki hayatımdan memnunum"

Kerem, yaptığı açıklamada, kariyerinde şampiyonluğa oynayan takımlarda forma giydiğini anımsatarak, kendisi için organizasyon ve hedeflerin önemli olduğunu, hiçbir zaman hedefsiz oynamadığını kaydetti. Sorumluluk almak istediğini ve Sakarya ekibiyle sözleşme imzaladığını ifade eden Kerem, "Buradaki herkesin üst lige çıkma isteğini gördüm. O yüzden burayı tercih ettim." dedi. Kerem, Sakarya'da mutlu olduğunu ve İstanbul'a göre daha sakin bir hayat yaşadığını anlatarak, "Zaten İstanbul'a gidip geliyorum. Burada da bir düzen kurduk. Burası daha sakin. Çocuklarıma, eşime, kendime biraz daha vakit ayırabiliyorum. İstanbul hakikaten çekilmez bir hal aldı. Burada çok mutluyum. Sakarya'yı seçme noktasında doğru tercih yaptığımı da gördüm." şeklinde konuştu. Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile iki sezonluk sözleşmesi olduğunu belirten Kerem, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne çıkarlarsa takımla beraber olacağını dile getirdi.

"Basketbolun içinde kalmak istiyorum"

Kerem, daha sonraki kariyer planlamasında basketbolun içinde kalmak istediğini belirterek, şunları kaydetti: "Basketbolun içinde kalmak istiyorum. Deneyimlerimi aktarmak, paylaşmak istiyorum. Sakarya Büyükşehir Belediyespor sezon başında teklif yaparken, böyle bir oluşumda beni düşündüklerini, kulübün içindeki oluşumda yer alabileceğimi söylediler. O da beni açıkçası motive etti. Şu anda 2 sene daha basketbol oynamak istiyorum. Belki daha da uzun oynarım ama şu andaki hedefim oyuncu olarak takımı lige çıkarmak." Spor Toto Basketbol Süper Ligi ile şu an oynadığı ligin mücadele anlayışında farklılıkların bulunduğunu dile getiren Kerem, şöyle konuştu: "Orada başka burada başka basketbol oynanıyor, bunu gördüm. Kariyerim başında da 2. Lig'de oynadım ama çok uzun zaman geçti. Mücadeleli lig demek sertlik yapmak değildir. O anlamda çok sıkıntı var. Hakemlerimize de çok iş düşüyor. Sonuçta herkes buradan ekmek kazanıyor. Kasti olarak arkadaşına, rakibine vurmak etik değil, hep bunu söylüyorum. Mücadele gücü olarak sert bir lig. Sert oynamak, mücadeleci olmak demek değil, kasti olarak vurmak hiç kimseye yakışmıyor, herkesin biraz daha birbirine saygı duyması gerekiyor."