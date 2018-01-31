Kevin Love 2 ay yok

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Kevin Love, sol elinde meydana gelen kırık nedeniyle yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Cavaliers'ın Pistons'a 125-114 kaybettiği maçın ilk çeyreğinde sakatlanan Love'ın sol elinde kırık tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, 29 yaşındaki ABD'li pota altı oyuncusunun yaklaşık 2 ay forma giyemeyeceği ifade edildi. Cavaliers'ta 2014'ten bu yana oynayan Love, bu sezon 18,2 sayı, 9,6 ribaunt ortalamaları yakaladı.