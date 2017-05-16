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Kupa için en büyük koz Obradovic

İstanbul'da 19-21 Mayıs'ta düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde yer alacak sarı-lacivertlilerin başantrenörü Obradovic, bu ligi en fazla kazanan teknik adam konumunda

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Kupa için en büyük koz Obradovic

Basketbolda 19-21 Mayıs'ta İstanbul'da THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde yer alacak Fenerbahçe'nin en büyük güvencesi başantrenörü Zeljko Obradovic'in tecrübesi olacak.

Avrupa Ligi tarafından "efsane" olarak nitelendirilen ve Avrupa basketbolunun en iyi başantrenörü olarak gösterilen Obradovic, 16. Dörtlü Finali'nde 9. kupasını Fenerbahçe'nin başında kazanmak için mücadele edecek. Basketbolda Avrupa'nın bir numaralı kupasını en fazla kazanan başantrenör olan Obradovic, bu sevinci 1992, 1994, 1995, 2000, 2002, 2007, 2009 ve 2011'de yaşadı. Sırp çalıştırıcı efsanesi haline geldiği Panathinaikos'la ise 8 kez Dörtlü Final'de yer alıp 5 Avrupa şampiyonluğu gördü. Ayrıca başarılı başantrenör, Yunan ekibiyle 2001-2002 sezonunda itibaren tek isim altında oynanan bir numaralı kupayı da (Avrupa Ligi) kazanan ilk başantrenör oldu.

Önceki takımlarının hepsine Avrupa kupası kazandırdı
Zeljko Obradovic, kariyerinde Fenerbahçe'den önce çalıştırdığı 5 takıma da Avrupa'da kupa kaldırma sevinci yaşattı. Partizan, Joventut Badalona, Real Madrid ve Panathinaikos'la Avrupa Ligi şampiyonluğu elde eden Obradovic, 1998-1999 sezonunda ise Benetton'un başında o dönemin en önemli kupalarından biri olan Saporta Kupası'nı elde etti. Obradovic, Saporta Kupası'nı 1996-1997'de ise Real Madrid'in başında da kazandı.

Sadece iki kez final kaybetti
Obradovic'in başanda olduğu takımlar, Avrupa Ligi'nde yer aldıkları 10 finalin sadece ikisini kaybetti. Toplam 15 kez yer aldığı Dörtlü Final'de 10 kez finale çıkma başarısı gösteren Obradovic, 2001 yılında Panathinaikos'un başında Maccabi Tel Aviv'e kaybederek şampiyonluk şansını kullanamadı. Tecrübeli başantrenör geçen sezon ise Fenerbahçe'yi finale taşıyarak Türk basketbol tarihine geçti. Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertli takım Berlin'deki organizasyonda uzatmada Rus ekibi CSKA Moskova'ya 101-96 mağlup oldu.
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