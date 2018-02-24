Kupa sahibini Mardin'de bulucak

Basketbolda bu yıl 26. kez düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası yarın Mardin'de sahibini bulacak.

Bu sezon PTT sponsorluğunda düzenlenen organizasyonda, Artuklu Spor Salonu'ndaki finalde Yakın Doğu Üniversitesi ile Hatay Büyükşehir Belediyespor saat 15.00'te karşılaşacak. Yakın Doğu Üniversitesi, geçen sezon ilk kez oynadığı finalde Abdullah Gül Üniversitesi'ni 77-61 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Hatay Büyükşehir Belediyespor ise kupa tarihinde ilk kez finalde mücadele edecek.

En çok Galatasaray ile Fenerbahçe kazandı

Kadınlar basketbolda Türkiye Kupası'nı en fazla, 11'er kezle Galatasaray ile Fenerbahçe müzesine götürdü. Galatasaray, 1992-1993 sezonundan itibaren organize edilen kupada üst üste altışar ve beşer kez olmak üzere toplam 11 şampiyonluk yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014'te kupayı kazanırken, 1999, 2000, 2001, 2009 ve 2016'da ise ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.

Kupayı en çok kaldıran takım unvanını Galatasaray ile paylaşan Fenerbahçe ise 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2015 ve 2016'da mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli takım, 1995, 2010, 2012, 2013 ve 2014'te ise organizasyonda ikinci oldu.

BOTAŞ'ın 2 şampiyonluğu var

Kupayı Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından 2 kezle en fazla kazanan takım BOTAŞ olarak kayıtlara geçti. BOTAŞ, 2002'de Beşiktaş'ı, 2003'te ise Erdemirspor'u finalde mağlup ederek kupada şampiyonluğa ulaştı, 2008'deki finalde ise Fenerbahçe'ye yenildi.

Beşiktaş'ın şampiyonluğu yok

Galatasaray ve Fenerbahçe ile "Üç büyükler" olarak kabul edilen Beşiktaş'ın kupada şampiyonluğu bulunmuyor. Siyah-beyazlılar, organizasyonda 1997, 2002, 2005 ve 2007'de olmak üzere 4 kez final oynamasına rağmen şampiyonluk ipini göğüsleyemedi. Kadınlar Türkiye Kupası'nda Erdemirspor ve BRİSA Spor 2, İstanbul Üniversitesi, Urla Gençlik, Migrosspor, Tarsus Belediyespor, Adana ASKİ ve Abdullah Gül Üniversitesi ise birer kez final oynama başarısı gösterdi.

Galatasaray bu sezon katılamadı

Kadınlar Türkiye Kupası'nı 11 kez müzesine götüren Galatasaray, bu sezon organizasyonda yer alamadı. Sarı-kırmızılılar, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı ilk 8 takım arasında bitiremediği için kupada bu sezon mücadele edemedi. Fenerbahçe ise yarı finalde Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 65-59 yenilerek finale kalamadı.