Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
117522
ALTIN
161.933
DOLAR
3.7875
STERLİN
5.2917
EURO
4.6596
banner138

Kupa sahibini Mardin'de bulucak

Kadınlar Türkiye Kupası'nda finalde Yakın Doğu Üniversitesi ile Hatay Büyükşehir Belediyespor yarın karşı karşıya gelecek

24 Şubat 2018 Cumartesi 11:12
Kupa sahibini Mardin'de bulucak

Basketbolda bu yıl 26. kez düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası yarın Mardin'de sahibini bulacak.

Bu sezon PTT sponsorluğunda düzenlenen organizasyonda, Artuklu Spor Salonu'ndaki finalde Yakın Doğu Üniversitesi ile Hatay Büyükşehir Belediyespor saat 15.00'te karşılaşacak. Yakın Doğu Üniversitesi, geçen sezon ilk kez oynadığı finalde Abdullah Gül Üniversitesi'ni 77-61 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Hatay Büyükşehir Belediyespor ise kupa tarihinde ilk kez finalde mücadele edecek.

En çok Galatasaray ile Fenerbahçe kazandı

Kadınlar basketbolda Türkiye Kupası'nı en fazla, 11'er kezle Galatasaray ile Fenerbahçe müzesine götürdü. Galatasaray, 1992-1993 sezonundan itibaren organize edilen kupada üst üste altışar ve beşer kez olmak üzere toplam 11 şampiyonluk yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014'te kupayı kazanırken, 1999, 2000, 2001, 2009 ve 2016'da ise ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.

Kupayı en çok kaldıran takım unvanını Galatasaray ile paylaşan Fenerbahçe ise 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2015 ve 2016'da mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli takım, 1995, 2010, 2012, 2013 ve 2014'te ise organizasyonda ikinci oldu.

BOTAŞ'ın 2 şampiyonluğu var

Kupayı Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından 2 kezle en fazla kazanan takım BOTAŞ olarak kayıtlara geçti. BOTAŞ, 2002'de Beşiktaş'ı, 2003'te ise Erdemirspor'u finalde mağlup ederek kupada şampiyonluğa ulaştı, 2008'deki finalde ise Fenerbahçe'ye yenildi.

Beşiktaş'ın şampiyonluğu yok

Galatasaray ve Fenerbahçe ile "Üç büyükler" olarak kabul edilen Beşiktaş'ın kupada şampiyonluğu bulunmuyor. Siyah-beyazlılar, organizasyonda 1997, 2002, 2005 ve 2007'de olmak üzere 4 kez final oynamasına rağmen şampiyonluk ipini göğüsleyemedi. Kadınlar Türkiye Kupası'nda Erdemirspor ve BRİSA Spor 2, İstanbul Üniversitesi, Urla Gençlik, Migrosspor, Tarsus Belediyespor, Adana ASKİ ve Abdullah Gül Üniversitesi ise birer kez final oynama başarısı gösterdi.

Galatasaray bu sezon katılamadı

Kadınlar Türkiye Kupası'nı 11 kez müzesine götüren Galatasaray, bu sezon organizasyonda yer alamadı. Sarı-kırmızılılar, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı ilk 8 takım arasında bitiremediği için kupada bu sezon mücadele edemedi. Fenerbahçe ise yarı finalde Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 65-59 yenilerek finale kalamadı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BasketbolHatay Büyükşehir BelediyesporPTT Kadınlar Türkiye KupasıYakın Doğu Üniversitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sarıca'dan Letonya uyarısı
Sarıca'dan Letonya uyarısı
Cavaliers'ı LeBron ile Cedi taşıdı
Cavaliers'ı LeBron ile Cedi taşıdı
Curry'nin 44 sayısı ile kazandılar
Curry'nin 44 sayısı ile kazandılar
Milli basketbolcular İsveç'e gitti
Milli basketbolcular İsveç'e gitti
Elemelerde rakip İsveç
Elemelerde rakip İsveç
Efes, prestij için oynayacak
Efes, prestij için oynayacak
967. maça çıkacaklar
967. maça çıkacaklar
"Önemli olan 4'te 4 yapmak"
"Önemli olan 4'te 4 yapmak"
Fenerbahçe'ye İtalyan rakip
Fenerbahçe'ye İtalyan rakip

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim