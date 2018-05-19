Kupa sana yakışır Fenerbahçe

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nde üst üste 3. kez finale kalan Fenerbahçe Doğuş, yarın İspanya'nın Real Madrid takımını yenerek Avrupa şampiyonluğu unvanını korumaya çalışacak.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın ev sahipliğinde Stark Arena'da düzenlenen organizasyonun ilk maçında dün Litvanya'nın Zalgiris takımını 76-67 yenerek finale çıkan sarı-lacivertli takım, gözünü bir kez daha kupaya dikti. İlk kez 2014-2015 sezonunda Dörtlü Final'e kalan ve dördüncü olan Fenerbahçe Doğuş, 2015-2016'da ise ikinci sırada kalmıştı. Geçen sezon İstanbul'da kupayı alarak Türk basketbol tarihine geçen sarı-lacivertliler, bu gururu bir kez daha yaşamak için mücadele edecek.

Sarı-lacivertlilerin rakibi ise Rus ekibi CSKA Moskova'yı 92-83 yenen İspanyol temsilcisi Real Madrid oldu. Fenerbahçe ile Real Madrid arasında oynanacak final mücadelesi Stark Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak.

Real Madrid bu sefer finalde rakip

Fenerbahçe Doğuş, 4. kez yer aldığı Dörtlü Final'de 3. defa Real Madrid'le karşılaşacak. Tarihindeki ilk kez 2014-2015'te katıldığı Dörtlü Final'de sarı-lacivertliler, ilk maçta Real Madrid'le karşılaşmış ve rakibine yenilerek finale çıkamamıştı. Geçen sezon İstanbul'daki Dörtlü Final'de de bu iki takım ilk maçta karşı karşıya geldi. Bu sefer rakibini yenerek finale çıkan taraf sarı-lacivertliler olmuştu.

Fenerbahçe Doğuş ile Real Madrid kozlarını bu sefer de finalde paylaşacak.

Real Madrid 18. kez finalde

Fenerbahçe Doğuş'un rakibi Real Madrid, tarihinde 18. kez bu kulvarda finale kaldı. Avrupa Ligi'ni 9 defayla en fazla kazanan takım olan Real Madrid, 1958 yılından bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 1963-1964, 1964-1965, 1966-1967, 1967-1968, 1973-1974, 1977-1978, 1979-1980, 1994-1995 ve 2014-2015 sezonlarını şampiyon tamamladı. Real Madrid, 8 final maçını ise kaybetti.

16. randevu

Finalde yarın karşılaşacak iki takım bu organizasyonda birbirlerine 16. kez rakip olacak. Avrupa Ligi'nde daha önce 15 kez karşılaşan iki takımın rekabetinde galibiyet sayılarında Real Madrid'in 8-7 üstünlüğü bulunuyor. Normal sezonda oynanan maçları ise deplasman takımları galip bitirmişti.

Obradovic, 10. zaferini ülkesinde kovalayacak

Fenerbahçe Doğuş'un tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic, kariyerinde 10. Avrupa Ligi zaferini ülkesi Sırbistan'da almaya çalışacak. Avrupa Ligi'ni 9 defayla en fazla kazanan başantrenör olan Sırp çalıştırıcı, Panathinaikos Superfoods'la 5, Partizan, Badalona, Real Madrid ve Fenerbahçe'yle ise birer kez mutlu sona ulaştı.

Obradovic, sadece 2 kez final kaybetti

Obradovic'in başında olduğu takımlar, Avrupa Ligi'nde yer aldıkları 11 finalin sadece ikisini kaybetti. Toplamda 23. sezonunda 17. kez Dörtlü Final'de yer alan Obradovic, daha önce takımlarıyla 11 defa finale çıkma başarısı gösterdi. Obradovic, 2001 yılında Panathinaikos'un başında Maccabi Tel Aviv'e kaybederek şampiyonluk şansını kullanamadı. Tecrübeli başantrenör 2015-2016 sezonunda ise Fenerbahçe'yle finalde Rus ekibi CSKA Moskova'ya 101-96 mağlup olmuştu.

Obradovic, Real Madrid'i geçmeye çalışacak

Final maçı aynı zamanda bu organizasyonu en fazla kazanan başantrenörle, en fazla şampiyon olan takımın mücadelesine de sahne olacak. Tecrübeli başantrenör Obradovic bu kupayı tıpkı Real Madrid gibi 9 kez kazandı. Fenerbahçe Doğuş şampiyon olması durumunda Obradovic'in kupa sayısı, bu organizasyonu en fazla kazanan Real Madrid'i geçecek. Obradovic, ayrıca Avrupa Ligi'ni 1995 yılında Real Madrid'le kazanmıştı.

Kariyerinde ilk peşinde

Obradovic, başarılarla dolu kariyerine bir ilki Fenerbahçe Doğuş'la yaşamaya çalışacak. Sırp başantrenör, bu kupayı hiçbir takımla üst üste 2 sezon kazanma başarısı yakalayamadı. Kariyerinde ilk kez bu kulvarda ülkesinde boy gösteren Obradovic, sarı-lacivertlileri finalde zafere taşıması halinde bir ilk daha yaşayacak. Sırp başantrenör daha önce iki farklı takımla üst üste şampiyon olmuştu. Obradovic, Joventut Badalona'yla 1993-1994, Real Madrid'le 1994-1995 sezonunda iki yıl üst üste Avrupa'nın zirvesinde yer almıştı.

İlk kez kupayı kazanmak isteyenler

Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan 5 oyuncu kariyerlerindeki ilk Avrupa Ligi'ni kazanmaya çalışacak. Fenerbahçe Doğuş'a sezon başı katılan Jason Thompson, Nicola Melli, Brad Wanamaker, Marko Guduric ve Sinan Güler sarı-lacivertlilerin zafere ulaşması durumunda kariyerlerinde bir ilk yaşayarak Avrupa'nın en büyük kupasını kazanmanın mutluluğunu yaşayacak.

Hedef Avrupa'da 10. kupa

Fenerbahçe, basketbolda Türkiye'ye 10. Avrupa kupasını getirmeye çalışacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa'nın kulüpler bazında bir numaralı kupasını tekrar kazanması halinde, Türk basketbol tarihinin en büyük başarılarından bir kez daha imza atacak. Geçen sezon ilk Avrupa Ligi zaferini Fenerbahçe'yle yaşayan Türkiye'ye daha önce Anadolu Efes 1996'da Koraç Kupası'nı, Beşiktaş 2012'de FIBA Eurochallenge Kupası'nı getirdi. ULEB Avrupa Kupası'nı ise Galatasaray Odeabank 2015-2016, Darüşşafaka ise bu sezon Türkiye'ye getirdi. Kadın basketbolunda ise Galatasaray 2009 ve 2018'de FIBA Avrupa Kupası'nı, 2014'te ise FIBA Avrupa Ligi'ni elde etti. Yakın Doğu Üniversitesi ise geçen sezon Türkiye'ye FIBA Avrupa Kupası'nı getirdi.

Bu sezon üçüncü kupa olacak

Fenerbahçe Doğuş'un final maçından istediği şekilde ayrılması durumunda Türk basketbolu, bu sezon üçüncü Avrupa kupasına kavuşacak. Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı bu sezon ULEB Avrupa Kupası'nda mutlu sona ulaşırken, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı ise FIBA Avrupa Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti. Sarı-lacivertliler finali kazanması durumunda erkeklerde Avrupa'nın iki büyük kupası da (THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası) Türkiye'nin olacak.

Üçüncülük maçı da yarın

THY Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonunun üçüncüsünü belirleyecek mücadele de yarın yapılacak. Finalden önce Stark Arena'da TSİ 18.00'de CSKA Moskova ile Zalgiris, sezonu üçüncü tamamlamak için karşı karşıya gelecek.