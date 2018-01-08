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Lakers'ın 9 maçlık özlemi bitti

NBA'de Los Angeles Lakers, milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Atlanta Hawks'ı 132-113 yendi

08 Ocak 2018 Pazartesi 10:23
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Lakers'ın 9 maçlık özlemi bitti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, milli oyuncu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Atlanta Hawks'ı 132-113 yenerek 9 maç sonra galip geldi.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Konferanslarında son sırada yer alan iki takımın karşılaştığı mücadelede Lakers, Staples Center'da ağırladığı Hawks'ı 132-113 mağlup ederek 12. galibiyetine ulaştı. Lakers'ta Brandon Ingram 20 sayı, 7 asist, Julius Randle 15 sayı, 9 ribaunt, Lonzo Ball 13 sayı, 10 ribauntla oynadı. Hawks'ta Dennis Schröder'in 27, Kent Bazemore ve John Collins'in on beşer sayısı sezonun 29. yenilgisini önleyemedi. Milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 28 dakika süre aldığı karşılaşmayı 8 sayı, 9 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalmayla tamamladı.

Westbrook'un "triple-double"ı Thunder'a yetmedi

Phoenix Suns, Russell Westbrook'un "triple-double"lık performansına karşın Oklahoma City Thunder'ı 114-100 mağlup etti. Talking Stick Resort Arena'da oynanan mücadelede Devin Booker 26, TJ Warren 23, Dragan Bender 20 sayıyla ev sahibi Suns'a sezonun 16. galibiyetini getirdi. Thunder'da yıldız basketbolcu Russell Westbrook, 26 sayı, 10 ribaunt, 11 asistle sezonun 14'üncü, kariyerinin 93'üncü "triple-double"ını yaptı. Bu sezon 18. mağlubiyetini yaşayan konuk ekipte Paul George 19 ve Steven Adams 18 sayı attı. NBA'e 8 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Miami Heat-Utah Jazz: 103-102

Dallas Mavericks-New York Knicks: 96-100

Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 114-100

Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs: 111-110

Los Angeles Lakers-Atlanta Hawks: 132-113

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Anahtar Kelimeler:
Atlanta HawksBasketbolLos Angeles LakersNBA
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