LeBron 30 bin sayıya ulaştı

San Antonio Spurs'ün 114-102 yendiği Cleveland Cavaliers'ta forma giyen 33 yaşındaki LeBron James, 30 bin sayı barajını geçen en genç oyuncu olarak Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihine adını yazdırdı.

NBA'e 5 maçla devam edildi. San Antonio Spurs, ağırladığı Cleveland Cavaliers'ı 114-102 yendi. Ligin iddialı ekiplerinden Cavaliers bu sonuçla son 7 karşılaşmasında 6. yenilgisini aldı. Spurs'ün all-star forveti LaMarcus Aldridge, 30 sayı ve 8 ribauntla sahanın en skoreri oldu. Dejounte Murray 19 sayı, 10 ribaunt, 7 top çalma, Kyle Anderson da 10 sayı, 12 ribaunt, 12 asistle "double double" yaptı.

Maçı 28 sayı, 9 ribaunt, 7 asistle tamamlayan Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, normal sezon kariyerinde 30 bin 21 sayıya ulaştı. 33 yaşındaki James böylece 30 bin sayı barajını 34 yaşında geçen Kobe Bryant'ı geride bırakarak bunu başaran en genç NBA oyuncusu oldu. Karim Abdülcabbar (38 bin 387 sayı), Karl Malone (36 bin 928), Kobe Bryant (33 bin 643), Michael Jordan (32 bin 292), Wilt Chamberlain (31 bin 419) ve Dirk Nowitzki'den (30 bin 808) sonra "30 binler kulübü"ne giren 7. oyuncu olan James, kariyeri boyunca 30 bin sayı, 7 bin ribaunt ve 7 bin asist üreten tek oyuncu olarak da lig tarihine geçti.

Büyük rekabette kazanan Lakers

Ligin en fazla şampiyonluk yaşayan takımları Los Angeles Lakers (16 kez) ile Boston Celtics (17) arasındaki mücadele, son ana kadar çekişmeli geçti. Ev sahibi Lakers, sahadan 108-107 galip ayrıldı. Lakers'ı galibiyete, 28 sayı kaydeden Kyle Kuzma, 22 sayı, 5 ribauntla oynayan Jordan Clarkson ve 14 sayı, 14 ribauntla "double double" yapan Julius Randle taşıdı.

Üst üste 4. mağlubiyetini alan Celtics'te Kyrie Irving 33 sayı, Marcus Smart 22 sayı, 8 asist ve Al Horford 13 sayı, 12 ribaunt, 6 asistle mücadele etti. NBA'e 9 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Orlando Magic-Sacramento Kings: 99-105

Oklahoma City Thunder-Brooklyn Nets: 109-108

San Antonio Spurs-Cleveland Cavaliers: 114-102

Golden State Warriors-New York Knicks: 123-112

Los Angeles Lakers-Boston Celtics: 108-107