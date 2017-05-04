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LeBron, Abdülcabbar'i geçti rekora gidiyor

Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, Toronto Raptors karşısında 2-0 öne geçtikleri Doğu Konferansı yarı final serisi maçında, Kerim Abdülcabbar'ı geride bırakarak NBA play-off tarihinin en skorerleri listesinde 2'nciliğe yerleşti

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LeBron, Abdülcabbar'i geçti rekora gidiyor

Cleveland Cavaliers forması giyen LeBron James, Kerim Abdülcabbar'ı geçerek Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off tarihinin 2. en skorer oyuncusu oldu.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Son şampiyon Cleveland Cavaliers, ağırladığı Toronto Raptors'ı 125-103 mağlup ederek Doğu Konferansı yarı final serisinde 2-0 üstünlük yakaladı. Maçı 39 sayı, 6 ribaunt, 3 top çalmayla tamamlayan Cavalierslı LeBron James, 5 bin 762 sayısı bulunan efsane oyuncu Kerim Abdülcabbar'ı 15 sayı geçti ve Michael Jordan'ın (5 bin 987) ilk sırada yer aldığı NBA play-off tarihinin en skorerleri listesinde 2'nciliğe yerleşti. Cavaliers'ta, Kyrie Irving 22 sayı, 11 asist ve oyuna kenardan giren Channing Frye 18 sayı, 5 ribauntla oynadı. Raptors'ta Jonas Valanciunas'ın 23 sayı, 5 ribaunt, Cory Joseph'ın 22 sayı, 6 ribaunt ve Kyle Lowry'nin 20 sayı, 5 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Spurs, seriyi eşitledi
San Antonio Spurs, Houston Rockets'ı konuk ettiği Batı Konferansı yarı final 2. maçını 121-96 kazanarak seriyi 1-1'e getirdi. Spurs'un all-star forveti Kawhi Leonard, yüzde 81 isabetle kaydettiği 34 sayının yanı sıra 8 asistle de kariyer rekorunu kırdı. Leonard ayrıca 7 ribaunt aldı ve 3 top çaldı. LaMarcus Aldridge 15 sayı, 8 ribauntluk katkıda bulundu. 18 sayı atan Tony Parker ise son çeyrekte dizinden sakatlandı ve sahayı arkadaşlarının yardımıyla terk etti. Rockets'ta Ryan Anderson 18 sayı, 8 ribaunt ve yedek oyuncu Eric Gordon 15 sayıyla mücadele etti. James Harden, yüzde 17,6 isabetle oynadığı maçı 13 sayı, 10 asist, 7 ribauntla bitirdi. NBA play-off'larına 2 maçla devam edilecek.
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