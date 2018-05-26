Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
103235
ALTIN
197.827
DOLAR
4.7171
STERLİN
6.2889
EURO
5.5018

LeBron coştu, seri eşitlendi

Cleveland Cavaliers, yıldız oyuncusu LeBron James'in 46 sayı attığı NBA Doğu Konferansı finali 6. maçında Boston Celtics'i 109-99 yenerek seride durumu 3-3 yaptı

26 Mayıs 2018 Cumartesi 10:57
LeBron coştu, seri eşitlendi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Boston Celtics'i 109-99 yenen Cleveland Cavaliers, Doğu Konferansı final serisini 3-3'e getirdi.

Cleveland Cavaliers, Doğu Konferansı finali 6. karşılaşmasında Boston Celtics'i ağırladı. Yıldız oyuncusu LeBron James'in 33'te 17 isabetle 46 sayı, 11 ribaunt ve 9 asist ürettiği mücadeleyi 109-99 kazanan Cavaliers, seride durumu 3-3 yaptı.

Cavaliers'ta George Hill 20, Jeff Green 14 sayılık katkıda bulundu. Celtics'te ise Terry Rozier'in 28 sayı, 7 asist, Jaylen Brown'ın da 27 sayılık performansı galibiyete yetmedi. Serinin 7. ve son maçı 28 Mayıs Pazartesi günü Celtics'in sahasında oynanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Boston CelticsCleveland CavaliersDoğu KonferansıFinal SerisiLeBron JamesNBA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rockets, finale çok yaklaştı
Rockets, finale çok yaklaştı
Celtics mutlu sona yakın
Celtics mutlu sona yakın
Çekişmeli seri 2-2'ye geldi
Çekişmeli seri 2-2'ye geldi
Yakın Doğu'dan sürpriz karar
Yakın Doğu'dan sürpriz karar
Play-off'ta iki maç oynanacak
Play-off'ta iki maç oynanacak
LeBron'un 44 sayısı seriyi eşitledi
LeBron'un 44 sayısı seriyi eşitledi
Play-off heyecanı başlıyor
Play-off heyecanı başlıyor
Warriors, seride 2-1 öne geçti
Warriors, seride 2-1 öne geçti
Cavaliers evinde farklı kazandı
Cavaliers evinde farklı kazandı

banner129

banner132

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim