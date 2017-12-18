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LeBron James durdurulamıyor

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen LeBron James, Washington Wizards karşısında art arda üçüncü "triple double"ına imza attı

18 Aralık 2017 Pazartesi 10:17
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LeBron James durdurulamıyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Washington Wizards'ı 106-99 yenen Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, üst üste 3. kez "triple double" yaptı.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Cleveland Cavaliers, deplasmanda Washington Wizards'ı 106-99 yenerek son 19 maçta 18. galibiyetini aldı. Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, 20 sayı, 15 asist ve 12 ribauntla arka arkaya üçüncü, kariyerindeki 61. "triple double"ına imza attı. Sezona kötü başlayan Cavaliers'ın kendini bulmasında başrolü üstlenen James, son 13 karşılaşmada 26,8 sayı, 10,7 asist, 10,2 ribaunt ortalamalarıyla oynadı. 32 yaşındaki basketbolcu, kariyerinde ilk defa 5 maç boyunca çift haneli asist üretti.

Kevin Love 25 sayı ve 9 ribaunt, milli basketbolcu Cedi Osman ise 5 sayıyla mücadele etti. Wizards'ta Bradley Beal'ın 27 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Mike Scott'ın 19 sayı ve John Wall'un 15 sayı, 10 ribaunt, 6 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

Pistons kulüp rekorunu egale etti

Detroit Pistons, 17 üç sayılık basketle kulüp rekorunu egale ettiği karşılaşmada Orlando Magic'i 114-110 yendi. Art arda 3. maçını kazanan Pistons'ta Reggie Bullock 20 sayı, 5 ribaunt, Tobias Harris, Anthony Tolliver ve Reggie Jackson on yedişer sayı ile oynadı. Magic'te Mario Hezonja 28 sayı, 6 ribaunt, Nikola Vucevic 24 sayı, 14 ribaunt, 7 asist ve Jonatson Simmons 23 sayı, 7 asist, 6 ribauntla maçı tamamladı. NBA'e 11 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Toronto Raptors-Sacramento Kings: 108-93

Detroit Pistons-Orlando Magic: 114-110

Brooklyn Nets-Indiana Pacers: 97-109

Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 99-106

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Anahtar Kelimeler:
BasketbolDetroit PistonsLeBron JamesNBA
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