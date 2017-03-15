LeBron James'le gelen rekor Cleveland Cavalierslı LeBron James'in Detroit Pistons'ı 128-96 yendikleri maçta sergilediği performansla, NBA tarihinde ilk kez bir sezonda üç oyuncu (James, Westbrook, Harden) 10 ve üzerinde "triple-double" yaptı

15 Mart 2017 Çarşamba 12:09 Bu haber kez okundu.