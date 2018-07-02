Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
97244
ALTIN
185.092
DOLAR
4.6183
STERLİN
6.0519
EURO
5.3753

LeBron James'ten tarihi imza

LeBron James, Lakers ile 154 milyon dolar karşılığında 4 yıllık sözleşme imzaladı

02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:54
LeBron James'ten tarihi imza

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, yıldız oyuncu LeBron James'i kadrosuna kattı.

Cleveland Cavaliers'tan ayrılan 33 yaşındaki James, Lakers ile 154 milyon dolar karşılığında 4 yıllık sözleşmeye imza attı. NBA kariyerine 2003'te Cavaliers'ta başlayan James, 2010-2014 yıllarında Miami Heat'te oynadıktan sonra eski takımına dönmüştü. Kariyerinde 4 kez NBA'in en değerli oyuncusu ödülünü kazanan ve 14 defa all-star seçilen James, Miami Heat'te iki, Cleveland Cavaliers'ta bir kez olmak üzere 3 NBA şampiyonluğu yaşadı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BasketbolLeBron JamesNBA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya Kupası yoluna girdik
Dünya Kupası yoluna girdik
Rakibimiz İsveç
Rakibimiz İsveç
Daçka'dan Olympiakos'a gitti
Daçka'dan Olympiakos'a gitti
Mililerin rakibi Ukrayna
Mililerin rakibi Ukrayna
Vilbekin ilk milli heyecanında
Vilbekin ilk milli heyecanında
"Taraftarımızla maçları kazanacağız"
"Taraftarımızla maçları kazanacağız"
20 takımla Avrupa'dayız
20 takımla Avrupa'dayız
Efes, Stimac ile yolları ayırdı
Efes, Stimac ile yolları ayırdı
Kenny Gabriel Telekom'da
Kenny Gabriel Telekom'da
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim