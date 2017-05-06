Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

LeBron'la Cavaliers bir başka güzel

NBA'de Doğu Konferansı yarı finalinde Cleveland Cavaliers, deplasmanda Toronto Raptors'ı 115-94 yenerek seriyi 3-0'a getirdi

Bu haber kez okundu.

LeBron'la Cavaliers bir başka güzel

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı yarı finalinde Cleveland Cavaliers, deplasmanda Toronto Raptors'ı 115-94 yenerek seriyi 3-0 yaptı.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Konferans yarı final serisinin 3. maçında Air Canada Centre'da Raptors'a konuk olan son şampiyon Cavaliers, 115-94 galip gelerek seriyi 3-0'a getirdi. Cavaliers'ta LeBron James, 35 sayı, 8 ribaunt, 7 asistlik performansıyla galibiyette başrol oynadı. Konuk takımda Kevin Love ve Kyrie Irving 16'şar sayı attı. Serinin 4. maçına da ev sahipliği yapacak Raptors'ta DeMar DeRozan'ın 37 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Spurs, Rockets deplasmanında kazandı
Batı Konferansı yarı finali 3. maçında San Antonio Spurs, Toyota Center'da konuk olduğu Houston Rockets'ı 103-92 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Spurs'te Kawhi Leonard 26 sayı, 10 ribaunt, 7 asist, LaMarcus Aldridge ise 26 sayı, 7 ribauntla galibiyete katkı sağladı. Dördüncü maçı da sahasında oynayacak Rockets'ta James Harden'ın 43 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. NBA play-off'larına bir maçla devam edilecek.
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
LeBron JamesToronto RaptorsCleveland CavaliersNBABasketbol
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100