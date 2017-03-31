LeBron O'Neal'ı geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Chicago Bulls'a 99-93 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü.

NBA'de 5 maç oynandı. Son haftalarda performansında yaşadığı düşüşün ardından Doğu Konferansı'nda uzun süredir sürdürdüğü liderliğini kaybeden Cavaliers, United Center'da konuk olduğu Chicago Bulls'a da 99-93 mağlup oldu. Play-off'a kalma mücadelesini sürdüren 9. sıradaki Bulls'ta Nikola Mirotic 28 sayı ve 10 ribaunt ile "double-double" yaparak sezonun en skorer maçını çıkardı. Jimmy Butler 25 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle galibiyete katkı sağladı.

James, O'Neal'ı geçti

Art arda 3. maçını kaybeden Cavaliers'ta mücadeleyi 26 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistle tamamlayan LeBron James, NBA tarihinde en çok sayı atan oyuncular listesinde efsane pivotlardan Shaquille O'Neal'ı geçerek 7. sıraya yükseldi. NBA'de toplamda 28 bin 599 sayıya ulaşan James, O'Neal'ın 3 sayı farkla üstüne çıktı.

Clippers'ı Griffin ve Paul taşıdı

Los Angeles Clippers, deplasmanda karşılaştığı Phoenix Suns'ı 124-118 mağlup ederek Batı Konferansı'nda 46 galibiyetle 5'inci sıraya yerleşti. Clippers'ta Blake Griffin 31 sayı ve 7 ribaunt, Chris Paul 29 sayı ve 10 ribaunt, Jamal Crawford ise 19 sayı ile takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu. Sezonun 54'üncü mağlubiyetini alan Suns'ta genç yetenek Devin Booker 33 sayı ve 9 asist, Marquese Chriss 20 sayı, Tyler Ulis 16 sayı ve 13 asist, TJ Warren 14 sayı ve 10 ribaunt üretti.

Çekişmeli maç Pistons'ın

Günün çekişmeli mücadelesinde Detroit Pistons, Palace of Auburn Hills'te ağırladığı Brooklyn Nets'i son saniye basketiyle 90-89 yendi. Play-off'a kalma mücadelesi veren 35 galibiyetli Pistons'ta Marcus Morris 28 sayı ve 13 ribaunt ile double-double yaptı. Son saniyelerde attığı 3 sayı ile takıma galibiyeti getiren Ish Smith ise 21 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle oynadı. 16 galibiyet ve 59 mağlubiyetle ligin son sırasına demir atan Nets'te Sean Kilpatrick 15, Jeremy Lin ve Rondae Hollis-Jefferson 14'er sayı kaydetti. NBA'e 11 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Brooklyn Nets: 90-89

Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 99-93

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers: 119-104

Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 118-124

Portland Trail Blazers-Houston Rockets: 117-107