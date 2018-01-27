Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
120702
ALTIN
163.055
DOLAR
3.7493
STERLİN
5.3128
EURO
4.6608

LeBron varsa sorsun yok

NBA'de Cleveland Cavaliers, LeBron James'in "triple-double" yaptığı maçta Indiana Pacers'ı 115-108 mağlup etti.

27 Ocak 2018 Cumartesi 11:11
3 Okunma
LeBron varsa sorsun yok

NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda 3'üncü sırada yer alan Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena'da ağırladığı Indiana Pacers'ı 115-108 yendi.

Sezonun 28'inci galibiyetini alan Cavaliers'ta LeBron James 26 sayı, 11 asist ve 10 ribauntla bu sezon 8'inci kez "triple-double" yaptı. JR Smith 23 sayıyla skora destek verirken, Kevin Love 10 sayı ve 13 ribaunt, Tristan Thompson ise 10 sayı ve 10 ribaunt ile "double-double" yaptı. Bu sezon 23'üncü kez kaybeden Pacers'ta Victor Oladipo 25 sayı, 7 asist ve 6 ribaunt, Domantas Sabonis 17 sayı ve 11 ribaunt, Darren Collison 19 sayı, 7 asist ve 6 top çalmayla oynadı.

İlyasova'nın 11 sayısı yetmedi

Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde ise Charlotte Hornets, özellikle son periyottaki etkili performansının yardımıyla konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 121-110 mağlup etti. Sezonun 20'nci galibiyetine imza atan Hornets'te Kemba Walker 29 sayıyla maçın en skoreri oldu. Dwight Howard 18 sayı ve 15 ribaunt, Michael Kidd-Gilchrist ve Nicolas Batum 19'ar sayı kaydetti. Bu sezon 34'üncü mağlubiyetini alarak konferansında son sırada yer alan Hawks'ta Kent Bazemore 26, Taurean Prince 21 sayı, milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 11 sayı, 4 asist, 2 top çalma ve 1 ribauntla maçı tamamladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cleveland CavaliersDeMarcus CousinsLeBron JamesNBANew Orleans PelicansSpor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CSKA lider, Kanarya 2.
CSKA lider, Kanarya 2.
Yeni yabancı kuralı yolda
Yeni yabancı kuralı yolda
LeBron ve Curry takımlarını seçti
LeBron ve Curry takımlarını seçti
Westbrook, 46 sayı attı Thunder kazandı
Westbrook, 46 sayı attı Thunder kazandı
F.Bahçe, Barça ile karşılaşacak
F.Bahçe, Barça ile karşılaşacak
Çaylak Simmons coştu
Çaylak Simmons coştu
Efsane salon yıkılıyor
Efsane salon yıkılıyor
Efes, Real deplasmanında
Efes, Real deplasmanında
All-Star maçının yedekleri açıklandı
All-Star maçının yedekleri açıklandı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim