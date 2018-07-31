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Ligden çekilen takıma ceza yağdı

TBF Disiplin Kurulu, lig ve Avrupa kupasından çekilme kararı alan Eskişehir Basket'in başkan ile yöneticilerini, 40'ar gün hak mahrumiyeti ve 90'ar bin lira para cezasına çarptırdı

31 Temmuz 2018 Salı 14:17
Ligden çekilen takıma ceza yağdı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ile FIBA Şampiyonlar Ligi'nden çekilme kararı alan Eskişehir Basket Kulübünün başkan ile yöneticilerine para ve hak mahrumiyeti cezaları verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, Eskişehir Basket Kulübünün başkan ve yöneticilerine, Türk basketbolu ile TBF'nin saygınlığını zedeleyebilecek bir karar almaları nedeniyle disiplin kurulu tarafından ceza verildiği paylaşıldı.

TBF Disiplin Kurulunun, kulüp başkanı Sinan Özeçoğlu ile yöneticiler Öcal Murat Sürel, Celalettin Kesikbaş, Osman Refik Karaçay, İlhan Yener, Ömer Benli, Can Kurt, Alper Özsoy, Murat Gürsengil ve Murat Yıldız'a 40'ar gün hak mahrumiyeti ile 90'ar bin lira para cezası verdiği ifade edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BasketbolEskişehir Basket KulübüTürkiye Basketbol FederasyonuTürkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu
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