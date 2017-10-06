Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine daha önce Türk basketbolu için yapılmamış çok kapsamlı bir tesis kazandırmak istediklerini söyledi.

Hidayet Türkoğlu, yarın başlayacak Tahincioğlu Baksetbol Süper Ligi ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi öncesi açıklamalarda bulundu. Türk basketbolunun daha da gelişmesi için tesisleşmenin önemine dikkati çeken Türkoğlu, şunları kaydetti: "Abdi İpekçi Spor Salonu için proje bitmek üzere. Buraya gerçekten Türk basketbolu için, daha önce yapılmamış bir tesis kazandırmak istiyoruz. Bizim hedeflerimizden biri bu. Hem sportif anlamda hem de tesisleşme olarak yeni yönetim olarak her geçen gün ciddi adımlar atıyoruz. Bu projeden herkes memnun olacaktır. Basketbol camiası bir çatı altında toplanacak. Avrupa'nın en önemli spor salonlarından biri olan Sinan Erdem Spor Salonu'nu bünyemize kattık. Önümüzdeki sezon Anadolu Efes ve Galatasaray Odeabank maçlarını burada oynayacak. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan başta Cumhurbaşkanımıza ve Bakanımıza, belediyelerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Türk sporuna inanılmaz bir tesis kazandıracağız."

"Tek kutsal forma milli formadır"

Hidayet Türkoğlu, Türk basketbolcular için tek kutsal formanın milli forma olduğunu vurguladı. FIBA ile Avrupa Ligi arasındaki takvim sıkıntısına rağmen Türk basketbolcuların, milli takıma gelme isteğinden dolayı mutluluk duyduğunu aktaran Türkoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Herkesin inandığı ve bildiği kutsal tek forma vardır, o da milli formadır. Sporcu arkadaşlarımız mutlaka milli formayı sahiplenecektir. Kulüplerle diyalog halindeyiz. Hem FIBA hem de Avrupa Ligi'nin haklı olduğu noktalar var. Basketbolun zarar görmesini kimse istemez. Biz bu süreçte ne kulüplerimizi ne de oyuncularımızı cezalandırmak istiyoruz. Milli formanın değerinin herkes bilincinde."

"Ligimizin dünyada izlenme oranı artacak"

Hidayet Türkoğlu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin dünyada izlenme oranının artacağını belirtti. Bu sezon ligdeki bütün maçların canlı yayınlanacağını vurgulayan Türkoğlu, "Ligimiz dünyada 14 ülkede yayınlanıyordu. Bütün maçların canlı verilmesiyle bu sayı artacaktır. Yayıncı kuruluşa da çok teşekkür ederim. Önceden 5 maç canlı yayınlanıyordu, şimdi bütün maçları basketbolseverler canlı izleyebilecek. Bu büyük bir adım. Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde canlı maç sayısını artırıp kadınlarımızın ne kadar başarılı olacağını göstermek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Yeni sezon için çok heyecanlı olduklarını dile getiren başkan Türkoğlu, "Yapmış olduğumuz değişikliklerle yeni yönetim olarak ilk sezon başlangıcımız. Bu yüzden heyecanlıyız. Sezonun daha iyi geçmesi için yapmış olduğumuz birkaç tane değişiklik var. Hem kadın hem erkek ligimizin tüm takımlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Avrupa kupalarında bizi temsil edecek takımlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah ülkemizin hem Avrupa'da hem de dünya çapında başarılarını takip edeceğimiz gurur dolu bir yıl olur. Keyifli maçlar izlemek için taraftarlar salonları doldursun." diyerek sözlerini tamamladı.