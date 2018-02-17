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Maç programı belli oldu

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda maç programı belli oldu

17 Şubat 2018 Cumartesi 11:41
Maç programı belli oldu

Türkiye'den Banvit, Beşiktaş Sompo Japan ve Pınar Karşıyaka'nın yoluna devam ettiği Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda maç programı belli oldu.

Banvit'in Fransa'nın Nanterre 92, Beşiktaş Sompo Japan'ın Almanya'nın Medi Bayreuth ve Pınar Karşıyaka'nın Yunanistan'ın PAOK takımıyla mücadele edeceği son 16 turunda ilk maçlar 6-7 Mart'ta, rövanşları ise 13-14 Mart'ta oynanacak. Türk temsilcilerinin ilk maçlarını deplasmanda oynayacağı eşleşmelerde program (TSİ) şöyle:

İlk maçlar

6 Mart Salı:

20.30 PAOK - Pınar Karşıyaka

20.30 Stelmet Enea Zielona (Polonya) - Monaco (Fransa)

7 Mart Çarşamba:

20.00 Neptunas (Litvanya) - Strasbourg (Fransa)

20.30 AEK (Yunanistan) - CEZ Nymburk (Çekya)

22.00 Medi Bayreuth - Beşiktaş Sompo Japan

22.00 EWE Baskets (Almanya) - MHP Riesen (Almanya)

22.30 Nanterre 92 - Banvit

22.30 UCAM Murcia (İspanya) - Iberostar (İspanya)

Rövanş karşılaşmaları

13 Mart Salı:

20.00 Beşiktaş Sompo Japan - Medi Bayreuth

22.00 MHP Riesen - EWE Baskets

22.30 Monaco - Stelmet Enea Zielona

14 Mart Çarşamba:

20.00 Pınar Karşıyaka - PAOK

20.00 Banvit - Nanterre 92

20.30 CEZ Nymburk - AEK

22.30 Iberostar - UCAM Murcia

22.30 Strasbourg - Neptunas

AA

Son Güncelleme: 17.02.2018 13:41
Anahtar Kelimeler:
Son 16 TuruPınar KarşıyakaFIBA Şampiyonlar LigiBeşiktaşBasketbolBanvit
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