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McCollum'dan kariyer rekoru

CJ McCollum'un 50 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Portland Trail Blazers, ağırladığı Chicago Bulls'u 124-108 yendi

01 Şubat 2018 Perşembe 10:18
McCollum'dan kariyer rekoru

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Portland Trail Blazers, CJ McCollum'un 50 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta konuk ettiği Chicago Bulls'u 124-108 mağlup etti.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Portland Trail Blazers, McCollum'un üstün performansıyla Chicago Bulls'u 124-108 yendi. Blazers'ta CJ McCollum 50 sayıyla kariyer rekorunu kırdı. 26 yaşındaki oyuncu, 50 sayının 28'ini ilk çeyrekte atarak bu alandaki kulüp rekorunu da ele geçirdi. Bulls'ta ise 23 sayı kaydeden Zach LaVine'nin çabası mağlubiyeti önleyemedi.

Ersanlı Hawks yenildi

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Atlanta Hawks, ağırladığı Charlotte Hornets'a 123-110 yenildi. Hornets'ta Kemba Walker attığı 38 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Konuk ekipte ayrıca Dwight Howard 20 sayı ve 12 ribauntluk bir performans sergiledi. Hawks'ta ise Ersan İlyasova 11 sayı, 3 ribaunt, birer blok ve asistle oynarken, Kent Bazemore'un 25, Marco Belinelli'nin ise 22 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. NBA'e 5 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Indiana Pacers-Memphis Grizzlies: 105-101

Orlando Magic-Los Angeles Lakers: 127-105

Atlanta Hawks-Charlotte Hornets: 110-123

Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 116-108

Cleveland Cavaliers-Miami Heat: 91-89

Boston Celtics-New York Knicks: 103-73

Portland Trail Blazers-Chicago Bulls: 124-108

Phoenix Suns-Dallas Mavericks:102-88

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Anahtar Kelimeler:
Atlanta HawksBasketbolCJ McCollumErsan İlyasovaNBA
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