Meydanlar final heyecanıyla doldu

Euroleague Final Four’da Fenerbahçe ile Olympiakos arasındaki final müsabakasını seyretmek isteyen taraftarlar İstanbul’da meydanlarda toplandı. Saraçhane Parkına ve Maltepe sahilinde vatandaşlar mücadeleyi dev ekranlarda takip ediyor.

Fatih Belediyesi, Euroleague Final Four’da Fenerbahçe ile Olympiakos takımları arasında oynanacak final müsabakası için Saraçhane Parkına dev ekran kurdu. Takımlarına destek olmak isteyen basketbolseverler parka akın ederek maçı dev ekranda izledi. Parkta toplanan vatandaşlar maç öncesinde tezahürat yaparak takımlarına destek oldu. Maçın başlamasıyla birlikte heyecanlı bir şekilde maçı izleyen taraftarlar Fenerbahçe’nin aldığı sayıları birbirlerine sarılarak kutladı.

MALTEPE SAHİLİNDE FİNAL HEYEACANI

Maltepe Belediyesi, Euroleague Final Four’da Fenarbahçe ile Olympiakos takımları arasında oynanacak final müsabakası için Maltepe sahili dev ekran kurdu. Takımlarına destek olmak isteyen basketbolseverler sahile akın ederek maçı dev ekranda izledi. Sahilde toplanan vatandaşlar maç öncesinde tezahürat yaparak takımlarına destek oldu. Maçın başlamasıyla birlikte heyecanlı bir şekilde maçı izleyen taraftarlar Fenerbahçe’nin aldığı sayıları birbirlerine sarılarak kutladı.