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Mililerin rakibi Ukrayna

A Milli Takımımız, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarın Ukrayna'yı konuk edecek

27 Haziran 2018 Çarşamba 10:56
Mililerin rakibi Ukrayna

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde B Grubu'ndaki 5. maçında yarın Ankara'da Ukrayna ile karşılaşacak.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, NTV'den canlı yayınlanacak. Grupta geride kalan 4 maçta ikişer galibiyet ve yenilgi yaşayan milliler, ikinci sırada bulunuyor.

Ay-yıldızlı ekibin konuk edeceği Ukrayna ise 3 galibiyet ve 1 yenilgiyle grubun zirvesinde yer alıyor. İki takım arasında Ukrayna'da oynanan karşılaşmayı Türkiye, 67-60 kazanmıştı. Milliler, 1 Temmuz Pazar günü ise grubundaki 6. ve son maçında Ankara'da İsveç ile karşılaşacak.

Eleme formatı

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin ilk turunda 32 ülke, dörderli 8 grupta mücadele ediyor. İlk turda gruplarında ilk 3'e giren ekipler, altışar takımın yer alacağı ikinci tur gruplarına yükselecek. İkinci turda gruplarını ilk 3 sırada bitirecek takımlar da Çin'in ev sahipliğinde yapılacak 2019 FIBA Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazanacak.

B Grubu'nda puan durumu şöyle:

Takımlar O G M P

------------------------------------------------------------

1- Ukrayna 4 3 1 7

2- Türkiye 4 2 2 6

3- Letonya 4 2 2 6

4- İsveç 4 1 3 5

AA

Son Güncelleme: 27.06.2018 14:45
Anahtar Kelimeler:
2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa ElemeleriA Milli Erkek Basketbol TakımıB GrubuBasketbolUkrayna
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