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Milli basketbolcular İsveç'e gitti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İsveç ile yapacağı maç için bu ülkeye hareket etti

22 Şubat 2018 Perşembe 11:54
Milli basketbolcular İsveç'e gitti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu üçüncü maçında yarın İsveç ile deplasmanda yapacağı karşılaşma için başkent Stockholm'e gitti.

Türkiye, elemelerde İsveç ile yarın, Letonya ile 26 Şubat Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacak. Grupta oynadığı ilk iki maçta Letonya'yı 85-73, Ukrayna'yı 67-60 mağlup eden milliler, lider durumda bulunuyor. A Milli Takım’ın İsveç ve Letonya ile oynayacağı karşılaşmaların kafilesinde şu oyuncular yer alıyor: Doğuş Balbay (Anadolu Efes), Tolga Geçim (Banvit), Kenan Sipahi, Sertaç Şanlı (Beşiktaş Sompo Japan), Emircan Koşut, Furkan Aldemir (Darüşşafaka), Buğrahan Tuncer (Eskişehir Basket), Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Doğuş), Ege Arar, Göksenin Köksal (Galatasaray Odeabank), Metin Türen (Pınar Karşıyaka), Metecan Birsen (Sakarya Büyükşehir Basketbol), Barış Ermiş (TOFAŞ)

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Anahtar Kelimeler:
2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa ElemeleriA Milli Erkek Basketbol TakımıBasketbolTürkiye
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