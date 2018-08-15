Milliler, Dünya Kupası için inançlı

A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Tuğçe Canıtez ve Ayşe Cora, 22-30 Eylül'de İspanya'da düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'na hazır şekilde gideceklerini bildirdi.

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde açıklamaları yer alan milli basketbolculardan Tuğçe Canıtez, Slovenya'nın Kranjska Gora şehrinde gerçekleştirilen kampta çok iyi çalıştıklarını ve emeklerinin karşılığını almak istediklerini belirtti.

Dünya Kupası'nda hedeflerine ulaşabilmek için yoğun bir kamp süreci geçirdiklerini aktaran Tuğçe, "Kamp dönemine iyi bir şekilde başladık. Slovenya'da bizim için yoğun ve güzel bir kamp dönemi oluyor. Çok çalışıyoruz ve çok da yoruluyoruz ama inşallah bu emeklerimizin karşılığını İspanya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda en iyi şekilde alacağız." ifadelerini kullandı. Turnuvada karşılaşacakları Avustralya, Arjantin ve Nijerya takımlarıyla ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan 27 yaşındaki forvet, şu görüşleri paylaştı: "Grubumuzda oynayacağımız Avustralya karşılaşması bizim için en zorlu maç olacak. Nijerya ve Arjantin ile de turnuva öncesi hazırlık maçlarında karşılaşacağız. O rakiplerimizi de bu sayede tanımış olacağız. Grubumuzda Avustralya ile oynayacağımız karşılaşmayı kazandıktan sonra yolumuzun açık olduğunu düşünüyorum."

Ayşe Cora: "Ortam çok güzel ve iyi bir enerji var"

Milli basketbolcu Ayşe Cora ise ay-yıldızlı ekipteki ortamın çok güzel olduğunu kaydetti. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonu tamamladıktan sonra yaklaşık iki ay süreyle hem dinlenme hem de kendilerine zaman ayrıma şansı yakaladıklarını anlatan Ayşe, "Hem sağlık hem de mental olarak çok iyi durumdayız. Takımdaki ortam çok güzel ve iyi bir enerji var." şeklinde görüş belirtti.

Ay-yıldızlıların Dünya Kupası'nda karşılaşacağı Avustralya, Arjantin ve Nijerya ile ilgili de değerlendirmede bulunan 25 yaşındaki oyun kurucu, şu değerlendirmede bulundu: "Kağıt üzerinde en iddialı ve bize rakip olabilecek takım Avustralya olarak gözüküyor ama Nijerya ve Arjantin'i de küçümseme hakkımız yok. Maçlara da en iyi şekilde hazırlanmak zorundayız. Avustralya'yı yenip, Nijerya ve Arjantin'e yenilirsek hiçbir anlamı olmaz. Üç maçı da kazanıp avantajlı bir şekilde çeyrek finale kalmak istiyoruz."