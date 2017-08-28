Milliler umutlandırdı

Başantrenörlüğe getirilen Ufuk Sarıca yönetiminde ilk kez bir uluslararası organizasyonda mücadele edecek ay-yıldızlı takım, Avrupa Şampiyonası öncesi İtalya ve İstanbul'da üçer, İsrail'de iki, Çekya'da da bir olmak üzere 9 hazırlık karşılaşması yaptı. A Milli Takım, oynadığı bu hazırlık müsabakalarının 7'sini kazanırken, 2'isinde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip hazırlık müsabakalarında, maç başına 78,5 sayı atarken, potasında ise 70,7 sayı gördü.



İlk maçı İsviçre ile oynadı