Milliler yarı finalin kapısında

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2017 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final maçında yarın Yunanistan'la karşılaşacak.



Türkiye ile Yunanistan arasında Prag Arena'da oynanacak çeyrek final karşılaşması, TSİ 16.00'da başlayacak. Karşılaşma NTV Spor'dan canlı yayınlanacak. Şampiyonaya Hradec Kralove şehrinde B Grubu'nda başlayan Milli Takım, grup maçlarında fire vermedi. Slovakya, İtalya ve Belarus'un yenen ay-yıldızlılar, namağlup bir şekilde çeyrek finale yükseldi. Milli Takım'ın rakibi Yunanistan ise C Grubu'nu 3. sırada bitirmesine rağmen çeyrek finale kadar geldi. C Grubu'nda Sırbistan'ı yenip, Fransa ve Slovenya'ya kaybeden Yunanistan, üçlü averajla 3. sırayı alarak 2. tura çıktı. Yunanistan, 2. turda D Grubu'nu 2. bitiren Rusya'yı 62-58'lik skorla geçerek, son 8 takım arasına kaldı.

Kazanırsa Dünya Şampiyonası'nı garantileyecek

Milli Takım, Yunanistan'ı yenmesi durumunda yarı finale çıkacak ve gelecek yıl düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılmayı garantileyecek. Gelecek yıl İspanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na gidebilmek için, Avrupa Şampiyonası'nda ilk 5'e girmek yeterli olacak. Ev sahibi İspanya, Çekya'da ilk 5 takım arasında yer alırsa, Avrupa Şampiyonası'nı 6. bitiren ülke de Dünya Şampiyonası'na katılacak. Ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde elenmesi durumunda Dünya Şampiyonası'na katılma ümitlerini devam ettirecek. Türkiye, elenirse 5.'lik için klasman maçlarına çıkacak.

Yunanistan'la 2. kez

Çeyrek final programı

2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda yarın Prag Arena'da oynanacak çeyrek final maçları şöyle:

13.30 Belçika-İtalya

16.00 Türkiye-Yunanistan

19.00 İspanya-Letonya

"Hayatımızın en önemli maçı"

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen 2017 Avrupa Şampiyonası'nda yarın çeyrek finalde Yunanistan karşısında hayatlarının en önemli maçına çıkacaklarını söyledi.

Ekrem Memnun, Milli Takım'ın Prag Arena'da yaptığı son antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Son 1,5 aydır kampta olduklarını hatırlatan Memnun, önlerinde çok önemi bir 4 gün olduğunu anlatarak, şunları kaydetti: "Zor bir süreçteyiz. 1,5 aydır kamptayız. İlk günden beri buraya hazırlandık evden uzakta. Bunu bir amaç için yaptık. Bunun meyvesini yemek için 4 gün kaldı. Milli bir görev yapıyoruz. En önemli günde kazanmalıyız. Çok çalıştık. Rakiplerimizden daha çok çalıştık onlardan daha çok istiyoruz. Bunun karşılığını alacağız. 4 gün sonra her şey daha güzel olacak. Hayatımızın en önemli maçı Yunanistan karşılaşması. Bu maçı kazanamazsak hiçbir şeyin önemi yok. Madalya kazanmış oyuncularımız var. Madalyanın nasıl kazanıldığını biliyorlar. Bu büyük bir avantaj. Neyimiz var neyimiz yok kazanmak için sahaya yansıtacağız."

"İyi bir enerjimiz var"

Memnun, çeyrek final maçı öncesi takımında çok iyi bir enerji olduğunu dile getirdi. Yunanistan'ın turnuvada çok başarılı maçlar çıkardığını vurgulayan Memnun, "Yunanistan çok önemli iki maç kazandı. Çok mücadeleci bir takım. Savaşçı, akıllı bir takım. Türkiye'de oynamış oyuncuları var. Son dönemde onlara karşı kazandık yarın da aynısını yapacağız. Bu maçlar çok konuşarak kazanılmıyor. Bu turnuvada bir kez daha kanıtlandı. Son 8'de daha önce bu seviyede olmayan 4 takım var. Beraber mücadele eden takım kazanıyor. İyi bir enerjimiz var. Gereğini yarın yerine getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu. Son olarak takımdaki genç oyunculara da dikkati çeken Memnun, şu ifadeleri kullandı: "Bizim genç oyuncularımız önemli başarılar alarak buraya geldi. Ümitlerde iki defa Avrupa üçüncülüğümüz var. Bu önemli bir şey. İki tane bronz madalya almış takımdan 4-5 ismimiz var burada. Bunlar Türk basketbolunun geleceği olacaklar. Şimdi daha fazla şans buluyorlar. Ben onları genç oyuncu olarak değil bu takımın gerçek ismi olarak görüyorum. Çok güveniyorum onlara."

Hazırlıklar tamamlandı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Yunanistan maçının hazırlıklarını tamamladı. Prag Arena'daki antrenmanın son 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleşti. Başantrenör Memnun, oyuncularına alan savunmasına karşı hücum seti çalıştırdı. Antrenmanın sonunda oyuncularıyla kısa bir konuşma yapan Ekrem Memnun, "Bu takım sonuna kadar gidecek. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Rakibe sonuna kadar saygı duyacağız. Canınızı sıkan her şeyden uzak durun. İnanın, 4 gün sonra çok mutlu olacağız." diyerek sporcularını motive etti. Milli Takım, yarın TSİ 16.00'da çeyrek finalde Prag Arena'da Yunanistan'la karşılaşacak.

Hidayet Türkoğlu, Prag'a geliyor

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yarın sabah Milli Takım'a destek olmak için Prag'a gelecek. Türkoğlu'nun yanı sıra sabah erken saatte İstanbul'da kalkacak özel uçakla yönetim kurulu üyeleri, basketbolcuların aileleri, arkadaşları ile bazı basın mensupları da Prag'a hareket edecek. İstanbul'dan gelecek kafile, turnuvanın sonuna kadar maçları izleyerek Milli Takım'a destek verecek.

21.30 Fransa-Slovakya